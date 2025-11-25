Kλέφτης έκλεψε xριστουγεννιάτικο δέντρο από κήπο – Η δράση του καταγράφηκε από κάμερα

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στο Ρεντζίκι Θεσσαλονίκης, όταν άγνωστος άνδρας εισέβαλε σε αυλή σπιτιού για να αρπάξει χριστουγεννιάτικο δέντρο με φωτάκια.

Η κλοπή καταγράφηκε σε βίντεο και προκάλεσε αναστάτωση στη γειτονιά, με τον δράστη να παραμένει ασύλληπτος.

Στο σχετικό βίντεο, από την κάμερα ασφαλείας του σπιτιού, φαίνεται ο δράστης να εντοπίζει το χριστουγεννιάτικο δέντρο με τα λαμπάκια, να υπερπηδά τα κάγκελα της αυλής και να αρχίζει να το ξηλώνει μαζί με τα φωτάκια, προσπαθώντας να το αφαιρέσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Αφού το πήρε στα χέρια του, επιχειρεί να φύγει με τον ίδιο τρόπο που μπήκε, πηδώντας ξανά τα κάγκελα.

Γείτονες που άκουσαν τη φασαρία βγήκαν έξω και άρχισαν να φωνάζουν, με αποτέλεσμα ο άνδρας να εγκαταλείψει άρον-άρον την προσπάθεια και να εξαφανιστεί.

Εκτιμάται, μάλιστα, ότι πιθανότατα τραυματίστηκε ελαφρά στην προσπάθειά του να διαφύγει, καθώς όπως φαίνεται χτύπησε κατά την προσπάθεια διαφυγής του.

