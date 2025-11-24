Ταϊλάνδη: Γυναίκα βρέθηκε ζωντανή μέσα σε φέρετρο όταν την πήγαν στο… αποτεφρωτήριο

Μια γυναίκα στην Ταϊλάνδη σόκαρε το προσωπικό ενός βουδιστικού ναού όταν άρχισε να κουνά το φέρετρό της αφού την είχαν μεταφέρει για αποτέφρωση.

Ο Βουδιστικός ναός Wat Rat Prakhong Tham στην επαρχία Nonthaburi στα περίχωρα της Μπανγκόκ , δημοσίευσε ένα βίντεο στη σελίδα του στο Facebook, στο οποίο φαίνεται μια γυναίκα ξαπλωμένη σε ένα λευκό φέρετρο στο πίσω μέρος ενός φορτηγού, κουνώντας ελαφρά τα χέρια και το κεφάλι της, αφήνοντας το προσωπικό του ναού άναυδο.

Ο Pairat Soodthoop, διευθυντής γενικών και οικονομικών υποθέσεων του ναού, δήλωσε στο Associated Press τη Δευτέρα ότι ο αδελφός της 65χρονης γυναίκας την οδήγησε από την επαρχία Phitsanulok για να αποτεφρωθεί.

Είπε ότι άκουσαν ένα αμυδρό χτύπημα να προέρχεται από το φέρετρο.

«Έμεινα λίγο έκπληκτος, γι’ αυτό τους ζήτησα να ανοίξουν το φέρετρο και όλοι ξαφνιάστηκαν», είπε. «Την είδα να ανοίγει ελαφρά τα μάτια της και να χτυπάει στο πλάι του φέρετρου. Πρέπει να χτυπούσε για αρκετή ώρα».

Σύμφωνα με τον Pairat, ο αδελφός είπε ότι η αδερφή του ήταν κατάκοιτη για περίπου δύο χρόνια, όταν η υγεία της επιδεινώθηκε και άρχισε να μην ανταποκρίνεται, φάνηκε να σταματά να αναπνέει πριν από δύο ημέρες. Ο αδελφός της την τοποθέτησε στη συνέχεια σε ένα φέρετρο και έκανε το ταξίδι των 500 χιλιομέτρων σε ένα νοσοκομείο στην Μπανγκόκ, στο οποίο η γυναίκα είχε προηγουμένως εκφράσει την επιθυμία να δωρίσει τα όργανά της.

Το νοσοκομείο αρνήθηκε να δεχτεί την προσφορά του αδελφού, καθώς δεν είχε επίσημο πιστοποιητικό θανάτου, είπε ο Pairat. Ο ναός προσφέρει την δωρεάν υπηρεσία αποτέφρωσης, γι’ αυτό και ο αδελφός της τους προσέγγισε την Κυριακή, αλλά και αυτός εισέπραξε την αρνητική απάντηση του προσωπικού επειδή δεν υπήρχε πιστοποιητικό θανάτου.

Ο διευθυντής του ναού είπε ότι ενώ τους εξηγούσε πώς να βγάλουν πιστοποιητικό θανάτου, άκουσαν το χτύπημα. Στη συνέχεια, την εξέτασαν και την έστειλαν σε ένα κοντινό νοσοκομείο.

Ο ηγούμενος είπε ότι ο ναός θα κάλυπτε τα ιατρικά της έξοδα, σύμφωνα με τον Pairat.

