18.11.2025 13:25

Ταϊλάνδη: Αδιανόητο! Καθαρίστρια βρήκε ζωντανό… μωρό μέσα σε καζανάκι τουαλέτας (photos)

18.11.2025 13:25
asthenoforo_thailand

Ένα νεογέννητο κοριτσάκι βρέθηκε ζωντανό μέσα σε καζανάκι (!) σε κτίριο γραφείων στην Μπανγκόκ, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στην Ταϊλάνδη.

Το βρέφος εντοπίστηκε στις 15 Νοεμβρίου, όταν μια καθαρίστρια άκουσε κλάμα την ώρα που καθάριζε τουαλέτα στον τρίτο όροφο του κτιρίου.

Η γυναίκα σήκωσε το καπάκι από το καζανάκι και αντίκρισε το βρέφος γυμνό, με τα χέρια του ήδη να έχουν ασπρίσει και ζαρώσει από την παραμονή στο νερό. Εκτιμάται ότι το παιδί είχε τοποθετηθεί εκεί λίγες ώρες μετά τη γέννησή του.

Η αστυνομία έφτασε στο σημείο λίγο πριν από τις 11 το πρωί, ενώ το βρέφος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Sirindhorn για εξετάσεις. Οι γιατροί ανέφεραν ότι ζυγίζει περίπου 2,7 κιλά και δεν φέρει τραύματα.

Ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος της περιοχής δήλωσε, σύμφωνα με την Daily Mail ότι το κοριτσάκι βρισκόταν στη ζωή λιγότερο από μία ημέρα και πως δεν υπάρχουν ίχνη της μητέρας. «Θα συνεχίσουμε την έρευνα για να εντοπίσουμε ποιος άφησε το μωρό. Οι αστυνομικοί εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας για να διαπιστωθεί ποιος χρησιμοποίησε την τουαλέτα», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα της Ταϊλάνδης, οι γονείς ή κηδεμόνες που εγκαταλείπουν νεογνό κινδυνεύουν με ποινή φυλάκισης έως τριών ετών, πρόστιμο έως 6.000 μπατ ή και τα δύο.

