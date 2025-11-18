Wall Street Journal: «Tάξη και ασφάλεια» στη Γάζα μετά την εκεχειρία, δημοφιλής η Χαμάς – Γρίφος το σχέδιο Τραμπ για τον αφοπλισμό της

Η δημοτικότητα της Χαμάς έχει αυξηθεί σημαντικά μεταξύ των Παλαιστινίων στη Γάζα από την κατάπαυση του πυρός, τερματίζοντας μια υποχώρηση κατά τη διάρκεια του πολέμου και θέτοντας σε αμφισβήτηση το σχέδιο του Προέδρου Τραμπ να φέρει ειρήνη στον θύλακα αφοπλίζοντας την μαχητική ομάδα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Ένας σημαντικός λόγος είναι η ασφάλεια. Τον περασμένο μήνα, καθώς η κατάπαυση του πυρός εδραιώθηκε και οι ισραηλινές δυνάμεις υποχώρησαν, οι μαχητές της Χαμάς επανεμφανίστηκαν στους δρόμους ως αστυνομικές και δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας, περιπολώντας και στοχεύοντας εγκληματίες μαζί με αντιπάλους και επικριτές. Ενώ πολλοί κάτοικοι της Γάζας έχουν αρνητική άποψη για την ομάδα που έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική από τις ΗΠΑ και δεν τους αρέσει να βλέπουν την ομάδα να αναδιοργανώνεται, οι Παλαιστίνιοι έχουν καλωσορίσει τη μείωση της εγκληματικότητας και των λεηλασιών.

«Ακόμα και σε εκείνους που αντιτίθενται στη Χαμάς, η ιδέα της ασφάλειας είναι κάτι που θέλουν οι άνθρωποι», δήλωσε ο Χαζέμ Σρούρ, 22 ετών, επιχειρηματίας στην πόλη της Γάζας. «Είναι επειδή είχαμε μια κατάρρευση της ασφάλειας με κλοπές, ληστείες και ανομία».

«Κανείς δεν μπορούσε να το σταματήσει εκτός από τη Χαμάς, και γι’ αυτό οι άνθρωποι την υποστηρίζουν», είπε.

Πριν από την εκεχειρία, περισσότερο από το 80% της ανθρωπιστικής βοήθειας από τον ΟΗΕ και τις συνεργαζόμενες υπηρεσίες του αναχαιτιζόταν από απελπισμένους κατοίκους της Γάζας ή κατάσχονταν από ένοπλες συμμορίες, σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών.

Τον τελευταίο μήνα, οι κλοπές μειώθηκαν σε περίπου 5% των παραδόσεων, σύμφωνα με τον οργανισμό. Αυτό συμβαίνει επειδή περισσότερη βοήθεια ρέει και η «μπλε αστυνομία» της Χαμάς αποτρέπει την εγκληματικότητα, δήλωσε εκπρόσωπος του UNOCHA.

Η μείωση της εγκληματικότητας και η παρατεταμένη υποστήριξη για την ένοπλη αντίσταση στο Ισραήλ επέτρεψαν στη Χαμάς να ανοικοδομήσει την εικόνα της και να ασκήσει αυστηρότερο έλεγχο στον θύλακα, καθώς πολλοί Παλαιστίνιοι αντιλαμβάνονται πλέον την μαχητική ομάδα με πιο ρεαλιστικούς όρους, σύμφωνα με δημοσκόπους, αναλυτές και Παλαιστίνιους σε όλη τη Γάζα.

Σε δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα από το Παλαιστινιακό Κέντρο Πολιτικής και Έρευνας, με έδρα τη Δυτική Όχθη, το 51% των κατοίκων της Γάζας που συμμετείχαν στην έρευνα εξέφρασαν θετικές απόψεις για την απόδοση της Χαμάς κατά τη διάρκεια του πολέμου, από 43% τον Μάιο και 39% λίγο περισσότερο από ένα χρόνο πριν. Η δημοσκόπηση είχε περιθώριο σφάλματος 3,5 ποσοστιαίων μονάδων. Σε ξεχωριστή ερώτηση σχετικά με την υποστήριξη των πολιτικών κομμάτων σε θεωρητικές εκλογές, το 41% ​​των κατοίκων της Γάζας δήλωσαν ότι ευθυγραμμίζονται με τη Χαμάς, αύξηση 4 ποσοστιαίων μονάδων από πέντε μήνες πριν και το υψηλότερο επίπεδο υποστήριξης από τον Δεκέμβριο του 2023.

Ωστόσο, όπως διευκρινίζει η Wall Street Journal, μια δημοσκόπηση είναι δύσκολη στις κατεστραμμένες πόλεις της Γάζας. Οι ερευνητές πήραν συνεντεύξεις από ανθρώπους πρόσωπο με πρόσωπο από την πλευρά της Χαμάς της διαχωριστικής γραμμής της κατάπαυσης του πυρός, καθώς η μαχητική ομάδα εμπλέκεται σε μάχες με ένοπλες φατρίες και πραγματοποιεί δημόσιες εκτελέσεις.

Ο Χαλίλ Σικάκι, διευθυντής του κέντρου που διεξήγαγε την δημοσκόπηση, δήλωσε ότι οι δημοσκόποι του πήραν συνεντεύξεις από κατοίκους της Γάζας στις σκηνές τους χρησιμοποιώντας τάμπλετ και τηλέφωνα και ότι τα αποτελέσματα στάλθηκαν απευθείας στους διακομιστές του. Πολλοί κάτοικοι της Γάζας που συμμετείχαν στην έρευνα επέκριναν τη Χαμάς, είπε.

Παρόλα αυτά, οι δημοσκόποι εξεπλάγησαν από τα αποτελέσματα. Η τάση τους τελευταίους 12 μήνες σε προηγούμενες δημοσκοπήσεις ήταν η μείωση ή η εξασθένηση της δημοτικότητας της Χαμάς, ιδιαίτερα στη Γάζα.

«Σε κάποιο βαθμό, αυτός ο πόλεμος έχει αποδείξει στους κατοίκους της Γάζας και σε άλλους ότι το Ισραήλ δεν κατάφερε να την νικήσει», δήλωσε ο Σικάκι για την μαχητική ομάδα. «Η Χαμάς δεν πρόκειται να εξαφανιστεί αύριο. Πρέπει να ζήσουμε με αυτό».

Νωρίτερα φέτος, εκατοντάδες κάτοικοι της Γάζας, κουρασμένοι από την έλλειψη στέγης και πείνας, διαμαρτυρήθηκαν κατά της Χαμάς, η οποία εξαπέλυσε την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, η οποία άφησε περίπου 1.200 νεκρούς και 251 ομήρους. Πολλοί κάτοικοι της Γάζας επέκριναν τη Χαμάς ότι άργησε πολύ να τερματίσει τα επόμενα δύο χρόνια των συγκρούσεων. Ο θύλακας έμεινε σε ερείπια και περισσότεροι από 69.000 άνθρωποι πέθαναν, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές, οι οποίες δεν αναφέρουν πόσοι ήταν μαχητές.

Πολλοί άνθρωποι στη Γάζα παραμένουν απογοητευμένοι με τη Χαμάς και συγκλονισμένοι από τη βίαιη καταστολή της.

«Η Χαμάς είναι αυτή που δημιουργεί αυτό το χάος», δήλωσε ο Μοχάμεντ Μπούρνο, 33 ετών, ακτιβιστής κατά της Χαμάς που υποστηρίζει το αντίπαλο κόμμα Φατάχ που στηρίζει την Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία κυβερνά μεγάλο μέρος της Δυτικής Όχθης. «Από την οπτική τους γωνία, το αποκαλούν διατήρηση της ασφάλειας, αλλά η πραγματική ασφάλεια δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω της βιαιότητας».

Στις αρχές αυτού του μήνα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, η οποία βοηθά στην παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός, δημοσίευσε αυτό που χαρακτήρισε ως βίντεο από drone, όπου ύποπτοι ως μέλη της Χαμάς κλέβουν ένα φορτηγό με βοήθεια αφού επιτέθηκαν στον οδηγό του. Η Χαμάς αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στο περιστατικό.

Η Χαμάς ελέγχει σήμερα περίπου το 47% της Γάζας, την περιοχή δυτικά της λεγόμενης κίτρινης γραμμής που σηματοδοτεί το όριο αποχώρησης για τα ισραηλινά στρατεύματα στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του σχεδίου Τραμπ. Η άλλη πλευρά της κίτρινης γραμμής, περίπου το 53% του θύλακα, ελέγχεται από τον ισραηλινό στρατό.

Η αύξηση της υποστήριξης των Παλαιστινίων προς τη Χαμάς θα μπορούσε να περιπλέξει τις προσπάθειες για τη μετάβαση του σχεδίου Τραμπ στη δεύτερη φάση, το οποίο προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς και την παραίτηση από οποιονδήποτε ρόλο σε μια μελλοντική κυβέρνηση της Γάζας με αντάλλαγμα την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων και την αντικατάστασή τους από μια διεθνή δύναμη ασφαλείας.

Οι Παλαιστίνιοι που συμμετείχαν στην έρευνα στη Γάζα διχάστηκαν ως προς το σχέδιο Τραμπ για αφοπλισμό της Χαμάς, με το 55% να είναι αντίθετοι και 44% να είναι υπέρ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.

Μια πλειοψηφία 52% των κατοίκων της Γάζας αντιτάχθηκε στην είσοδο μιας διεθνούς δύναμης που έχει αναλάβει τον αφοπλισμό της Χαμάς, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.

«Αυτή η πλειοψηφία σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι θέλουν η Χαμάς να συνεχίσει να έχει όπλα παρά το γεγονός ότι δεν υποστηρίζουν τη Χαμάς», είπε ο Σικάκι. «Υπάρχει φόβος για τον απώτερο ισραηλινό στόχο σε αυτόν τον πόλεμο και, βραχυπρόθεσμα, φόβος για αναρχία».

Οι κάτοικοι της Γάζας παραπονιούνται τακτικά για λεηλασίες και βία καθώς ένοπλες ομάδες δρούσαν σε όλο τον θύλακα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ο Αλμεκντάντ Μεκντάντ, ένας 31χρονος ερευνητής που συνεργάζεται με τοπικές οργανώσεις βοήθειας και ζει στην πόλη της Γάζας, είπε ότι ο κίνδυνος χωρίς μια ελεγκτική αρχή είναι η Γάζα να διαιρεθεί από 10 ή 20 διαφορετικές πολιτοφυλακές.

Καθώς η εκεχειρία εξαλείφει τον φόβο του θανάτου σε βομβαρδισμούς, ο Μεκντάντ επέστρεψε στο σπίτι του και είπε ότι αισθάνεται πιο ασφαλής τώρα που η τάξη έχει αποκατασταθεί στους δρόμους.

«Όταν τα όπλα εξαπλώθηκαν ανεξέλεγκτα και δεν υπήρχε σύστημα ή εξουσία για την επιβολή του ελέγχου, αυτές οι ομάδες άρχισαν να λειτουργούν ελεύθερα», είπε ο Μεκντάντ. «Οι άνθρωποι δεν θέλουν απαραίτητα η Χαμάς να παραμείνει στην εξουσία για πάντα. Απλώς θέλουν σταθερότητα μέχρι να σχηματιστεί μια νέα κυβέρνηση».

Ο 47χρονος Εμπραχίμ Μκέιντ, ο οποίος ζει στην Ντέιρ αλ Μπαλάχ της κεντρικής Γάζας, είπε ότι οι άνθρωποι δεν αισθάνονται πλέον ότι η Χαμάς διοικεί τα πράγματα. Θέλει η ένοπλη οργάνωση να διατηρήσει τα όπλα της, ώστε να παραμείνει ικανή να αντισταθεί στο Ισραήλ «μέχρι να αποκατασταθούν τα δικαιώματα στους ιδιοκτήτες τους και η Παλαιστίνη να αναγνωριστεί ως γη».

Το σχέδιο Τραμπ έχει σταματήσει με επιτυχία το μεγαλύτερο μέρος των μαχών στη Γάζα, αλλά έχει επίσης ανοίξει την πόρτα για τη Χαμάς να εδραιώσει τον έλεγχό της. Από την πλευρά της κίτρινης γραμμής που ανήκει στην ένοπλη ομάδα, δεν υπάρχει προς το παρόν βιώσιμη εναλλακτική λύση.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ δέχτηκε έντονη κριτική κατά τη διάρκεια του πολέμου, συμπεριλαμβανομένων και των δικών της υπηρεσιών ασφαλείας, επειδή δεν ενδυνάμωσε μια εναλλακτική λύση στη Χαμάς. Ο Κόμπι Μάικλ, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας στο Τελ Αβίβ και στο Ινστιτούτο Misgav, ένα ισραηλινό think tank, δήλωσε ότι οι Παλαιστίνιοι θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τη Χαμάς – ή τουλάχιστον να μην της αντιτίθενται – μέχρι να προκύψει μια εναλλακτική λύση.

Πολλοί κάτοικοι της Γάζας συμφώνησαν, λέγοντας ότι δεν θέλουν η Χαμάς να διαδραματίσει ρόλο σε μια μελλοντική κυβέρνηση – εάν υπάρχει μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση για τη διατήρηση της τάξης.

«Εάν υπήρχε μια κυβέρνηση ή ένα σύστημα ικανό να διατηρήσει την τάξη στη χώρα, όπως έκανε η Χαμάς πριν, ο λαός θα το υποστήριζε», δήλωσε ο Σρούρ, ο επιχειρηματίας της πόλης της Γάζας. «Αυτό που θέλουν οι άνθρωποι σε αυτό το στάδιο είναι απλώς τάξη, ασφάλεια και μια φυσιολογική ζωή – τίποτα περισσότερο από αυτό».

