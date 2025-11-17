Η Χαμάς απορρίπτει τη διεθνή ειρηνευτική δύναμη – «Ανοίγει το δρόμο για ξένο έλεγχο στη λήψη αποφάσεων στη Γάζα»

Οι ένοπλες ομάδες υπό την ηγεσία της Χαμάς στη Γάζα απέρριψαν τη Δευτέρα ένα «επικίνδυνο» ψήφισμα που υπέβαλαν οι ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίοπ προβλέπει τη δημιουργία μια δύναμης σταθεροποίησης για να επιβλέπει την αποστρατιωτικοποίησή της.

Η δήλωση, που έγινε από τη Χαμάς εκ μέρους της ίδιας και άλλων ομάδων στη Γάζα, ανέφερε ότι οι παλαιστινιακές παρατάξεις απορρίπτουν οποιαδήποτε ρήτρα που σχετίζεται με τον αφοπλισμό της Γάζας ή που βλάπτει «το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού στην αντίσταση», καταδικάζοντας αυτό που χαρακτήρισε ως «μια προσπάθεια υπαγωγής της Λωρίδας της Γάζας σε διεθνή εξουσία».

Η δήλωση απέρριψε οποιαδήποτε ξένη στρατιωτική παρουσία εντός της Λωρίδας της Γάζας, λέγοντας ότι αυτό θα αποτελούσε παραβίαση της παλαιστινιακής κυριαρχίας.

«Οποιαδήποτε διεθνής δύναμη πρέπει να υπάγεται άμεσα στον ΟΗΕ και να εργάζεται σε συντονισμό με τους επίσημους παλαιστινιακούς θεσμούς, χωρίς τη συμμετοχή της κατοχής», ανέφεραν.

Ο ΟΗΕ θα ψηφίσει αργότερα τη Δευτέρα για το ψήφισμα που θα εγκρίνει το συνολικό σχέδιο εκεχειρίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Γάζα, το οποίο θα παραδώσει τη Γάζα σε μια Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF) και μια απολιτική παλαιστινιακή διοίκηση που θα επιβλέπεται από ένα Συμβούλιο Ειρήνης υπό την προεδρία του Τραμπ.

Η Χαμάς και άλλες ένοπλες ομάδες έχουν επικρίνει το σχέδιο ψηφίσματος, προειδοποιώντας ότι θα ανοίξει το δρόμο για ξένο έλεγχο στη λήψη αποφάσεων από τους Παλαιστίνιους. Είπαν ότι θα παραδώσει τη διακυβέρνηση και την ανοικοδόμηση της Γάζας σε ένα υπερεθνικό όργανο, αφαιρώντας από τους Παλαιστίνιους την αυτοδιοίκηση, και χαρακτήρισαν τα σχέδια για μια διεθνή δύναμη ως επιβολή ξένης κηδεμονίας.

Οι παρατάξεις επέμειναν ότι η ανθρωπιστική βοήθεια θα πρέπει να διαχειρίζεται από παλαιστινιακούς θεσμούς υπό την επίβλεψη του ΟΗΕ. Απέρριψαν επίσης τον αφοπλισμό της Γάζας ή τον περιορισμό του δικαιώματος αντίστασης και ζήτησαν διεθνείς μηχανισμούς για να θεωρήσουν το Ισραήλ υπεύθυνο για παραβιάσεις δικαιωμάτων και πολιτικές ελέγχου των συνόρων.

Σύμφωνα με το επόμενο στάδιο του σχεδίου, το Ισραήλ πρόκειται να αποσυρθεί περαιτέρω από την λεγόμενη Κίτρινη Γραμμή, παράλληλα με την εγκαθίδρυση μιας μεταβατικής αρχής για τη διακυβέρνηση της Γάζας, την ανάπτυξη της πολυεθνικής δύναμης ασφαλείας που πρόκειται να αναλάβει τον έλεγχο από τον ισραηλινό στρατό, τον αφοπλισμό της Χαμάς και την έναρξη της ανοικοδόμησης.

