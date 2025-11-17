search
ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025
ΚΟΣΜΟΣ

17.11.2025 17:09

Επίθεση από ρωσικό drone σε τουρκικό τάνκερ στην Οδησσό – Μετέφερε 4.000 τόνους υγραερίου, εκκενώθηκε χωριό στη Ρουμανία

17.11.2025 17:09
port

Εκκενώθηκε χωριό στη Ρουμανία μετά από επίθεση σε τουρκικό τάνκερ, που μετέφερε LPG. 

Το τάνκερ ORINDA, που μετέφερε περίπου 4.000 τόνους υγραερίου, δέχθηκε επίθεση από ρωσικό drone, καθώς ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Ισμαηλίου (Ισμαήλ), στην περιοχή της Οδησσού.

Εκτιμώντας ότι υπάρχει κίνδυνος να ακολουθήσει έκρηξη, οι ρουμανικές αρχές διέταξαν την εκκένωση χωριού Πλαούρου, που βρίσκεται απέναντι από το λιμάνι. Οι κάτοικοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο κοντινό χωριό Τσατάλκιοϊ.

Επιβεβαιώνει η Ουκρανία

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για την κατάσβεση του τάνκερ. Τα 16 μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το τάνκερ.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα επιβεβαίωσε ότι πλοίο που μετέφερε υγραέριο υπέστη ζημιές κατά την διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην περιοχή της Οδησσού και πρόσθεσε ότι εκκενώθηκε παραμεθόριο χωριό στη Ρουμανία .

