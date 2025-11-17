Επίθεση από ρωσικό drone σε τουρκικό τάνκερ στην Οδησσό – Μετέφερε 4.000 τόνους υγραερίου, εκκενώθηκε χωριό στη Ρουμανία

Εκκενώθηκε χωριό στη Ρουμανία μετά από επίθεση σε τουρκικό τάνκερ, που μετέφερε LPG.

Το τάνκερ ORINDA, που μετέφερε περίπου 4.000 τόνους υγραερίου, δέχθηκε επίθεση από ρωσικό drone, καθώς ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Ισμαηλίου (Ισμαήλ), στην περιοχή της Οδησσού.

⚡️Residents of a Romanian village Plauru on the border with Ukraine evacuated after Russian attack. Overnight Russia struck the Ukrainian port city of Izmail. An LNG tanker was hit, there is a high risk of explosion. Civillians from a NATO country evacuated because of Russian… pic.twitter.com/YwPUqN3hKr — Kyiv. The City of Courage (@Kyiv) November 17, 2025

Εκτιμώντας ότι υπάρχει κίνδυνος να ακολουθήσει έκρηξη, οι ρουμανικές αρχές διέταξαν την εκκένωση χωριού Πλαούρου, που βρίσκεται απέναντι από το λιμάνι. Οι κάτοικοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο κοντινό χωριό Τσατάλκιοϊ.

Επιβεβαιώνει η Ουκρανία

A village in Romania was evacuated after a Russian drone struck a Turkish gas tanker near the Ukrainian coast.



The impact caused the ship to catch fire, and the risk of an explosion remains high, EuroNews reports.



Local authorities said residents were evacuated from the village… pic.twitter.com/aRGc9wtPQw — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) November 17, 2025

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για την κατάσβεση του τάνκερ. Τα 16 μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το τάνκερ.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα επιβεβαίωσε ότι πλοίο που μετέφερε υγραέριο υπέστη ζημιές κατά την διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην περιοχή της Οδησσού και πρόσθεσε ότι εκκενώθηκε παραμεθόριο χωριό στη Ρουμανία .

