ΚΟΣΜΟΣ

17.11.2025 15:39

Τύμπανα πολέμου από τη Milliyet: Το καλώδιο και εξοπλισμοί αυξάνουν τις πιθανότητες σύγκρουσης με την Κύπρο

17.11.2025 15:39
Σε άρθρο με τίτλο «Προς πόλεμο στην Κύπρο – Το καλώδιο και οι εξοπλισμοί ετοιμάζουν το κλίμα» ο διευθυντής της εφημερίδας Milliyet, Οζάι Σεντίρ, αναλύει τις πιθανότητες να ξεσπάσει πόλεμος μεταξύ της Τουρκίας και της Κύπρου.

«Αυτό που έχει αυξήσει τόσο πολύ τον κίνδυνο σύγκρουσης δεν είναι τα όπλα που έχουν αποκτήσει οι Ελληνοκύπριοι από το Ισραήλ, ούτε οι άνθρωποι που έχουν εκπαιδεύσει. Αυτό που αυξάνει τον κίνδυνο σύγκρουσης είναι η άνοδος ακροδεξιών και παραστρατιωτικών ομάδων στην ελληνοκυπριακή διοίκηση (Κυπριακή Δημοκρατία) από το 2010, και το γεγονός ότι ο έλεγχος της Εκκλησίας έχει περάσει στο Ισραήλ», γράφει ο διευθυντής της εφημερίδας Milliyet και συμπληρώνει:

«Το Ισραήλ προσπαθεί εδώ και καιρό να προκαλέσει την Τουρκία να παρέμβει στην Ανατολική Μεσόγειο. Το Ισραήλ βρίσκει χρηματοδότηση τις συνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας Eλλάδας – Kύπρου, εξοπλίζουν την Ελλάδα και επιχειρούν κάθε είδους σχέδια. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το Ισραήλ θα χρησιμοποιήσει την Κύπρο για να καθυστερήσει και να φέρει σε δύσκολη θέση την Τουρκία, την οποία θεωρεί ως το μοναδικό του εμπόδιο. Αυτή η εκμετάλλευση μπορεί να μην περιορίζεται στις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα μπορούσε επίσης να κλιμακωθεί σε προκλήσεις για σύγκρουση στην Κύπρο», καταλήγει.

