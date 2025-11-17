Λούβρο: Βέλγοι Tiktokers πήγαν δίπλα στη Μόνα Λίσα και κρέμασαν… δικό τους πίνακα (video)

Η γύμνια της ασφάλειας στο Λούβρο φάνηκε για άλλη μία φορά. Αυτή τη φορά δεν έγινε ληστεία, ωστόσο δύο νεαροί Βέλγοι TikTokers, γνωστοί για τις φάρσες τους στο διαδίκτυο, εξέθεσαν εκ νέου τα συστήματα ασφαλείας και την φρούρηση του μουσείου.

Κατάφεραν να περάσουν στο μουσείο έναν πίνακα με τις φωτογραφίες τους και τον κρέμασαν στον ίδιο τοίχο που εκτίθεται η Μόνα Λίζα. Έπειτα έφυγαν χωρίς να τους πάρει χαμπάρι κανείς.

Οι δύο φίλοι ανήρτησαν στα social media βίντεο από την πράξη τους, που έγινε viral. Αν και δήλωσαν ότι ήθελαν να κρεμάσουν τον πίνακά τους ακριβώς δίπλα στο διάσημο έργο του Λεονάρντο Ντα Βίντσι, λόγω του πλήθους που υπήρχε, κατάφεραν και το κρέμασαν παραδίπλα, στον ίδιο τοίχο.

Για να το καταφέρουν έστησαν ολόκληρο κόλπο, κόβοντας τον πίνακα σε κομμάτια lego και τον συναρμολόγησαν στη συνέχεια μακριά από τα βλέμματα των φυλάκων.

«Ξέραμε ότι ήταν επικίνδυνο. Μόλις κρεμάσαμε το έργο τέχνης, φύγαμε αμέσως. Δεν θέλαμε να προκαλέσουμε την ασφάλεια ή να περιμένουμε την αντίδρασή τους», ανέφεραν οι Tiktokers στην ανάρτησή τους.

Διαβάστε επίσης:

Γερμανία: Αστυνομικοί πυροβόλησαν 12χρονο κωφό κορίτσι που τους επιτέθηκε όταν εισέβαλαν στο σπίτι της μητέρας του

Ιταλία: Δύο αγνοούμενοι από την κακοκαιρία – Προσπάθησε να βοηθήσει ηλικιωμένη και παρασύρθηκαν μαζί από τα ορμητικά νερά (videos)

Μπανγκλαντές: Η ανατραπείσα πρωθυπουργός Χασίνα καταδικάστηκε σε θάνατο – Κατηγορείται για αιματηρή καταστολή σε διαδηλώσεις