search
ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 14:14
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.11.2025 13:18

Λούβρο: Βέλγοι Tiktokers πήγαν δίπλα στη Μόνα Λίσα και κρέμασαν… δικό τους πίνακα (video)

17.11.2025 13:18
louvros-tiktoker

Η γύμνια της ασφάλειας στο Λούβρο φάνηκε για άλλη μία φορά. Αυτή τη φορά δεν έγινε ληστεία, ωστόσο δύο νεαροί Βέλγοι TikTokers, γνωστοί για τις φάρσες τους στο διαδίκτυο, εξέθεσαν εκ νέου τα συστήματα ασφαλείας και την φρούρηση του μουσείου.

Κατάφεραν να περάσουν στο μουσείο έναν πίνακα με τις φωτογραφίες τους και τον κρέμασαν στον ίδιο τοίχο που εκτίθεται η Μόνα Λίζα. Έπειτα έφυγαν χωρίς να τους πάρει χαμπάρι κανείς. 

Οι δύο φίλοι ανήρτησαν στα social media βίντεο από την πράξη τους, που έγινε viral. Αν και δήλωσαν ότι ήθελαν να κρεμάσουν τον πίνακά τους ακριβώς δίπλα στο διάσημο έργο του Λεονάρντο Ντα Βίντσι, λόγω του πλήθους που υπήρχε, κατάφεραν και το κρέμασαν παραδίπλα, στον ίδιο τοίχο. 

Για να το καταφέρουν έστησαν ολόκληρο κόλπο, κόβοντας τον πίνακα σε κομμάτια lego και τον συναρμολόγησαν στη συνέχεια μακριά από τα βλέμματα των φυλάκων. 

«Ξέραμε ότι ήταν επικίνδυνο. Μόλις κρεμάσαμε το έργο τέχνης, φύγαμε αμέσως. Δεν θέλαμε να προκαλέσουμε την ασφάλεια ή να περιμένουμε την αντίδρασή τους», ανέφεραν οι Tiktokers στην ανάρτησή τους. 

Διαβάστε επίσης:

Γερμανία: Αστυνομικοί πυροβόλησαν 12χρονο κωφό κορίτσι που τους επιτέθηκε όταν εισέβαλαν στο σπίτι της μητέρας του

Ιταλία: Δύο αγνοούμενοι από την κακοκαιρία – Προσπάθησε να βοηθήσει ηλικιωμένη και παρασύρθηκαν μαζί από τα ορμητικά νερά (videos)

Μπανγκλαντές: Η ανατραπείσα πρωθυπουργός Χασίνα καταδικάστηκε σε θάνατο – Κατηγορείται για αιματηρή καταστολή σε διαδηλώσεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
arbeit_giounanli_11
ΘΕΑΤΡΟ

Τελευταίες Παραστάσεις του «Αρμπάιτ» των Γιώργου Παλούμπη και Αντώνη Τσιοτσιόπουλου στο  Θέατρο Σταθμός

institutomakrozwias
ΥΓΕΙΑ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιούς Μακροζωίας αλλάζει τα δεδομένα της πρόληψης και της ευεξίας για να μεγαλώνουμε καλύτερα

alexis-tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολυτεχνείο – Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα: «Οι εξεγέρσεις δεν μπαίνουν σε μουσεία…»

foinikounta_1610_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Φοινικούντα: Έφοδος της ΕΛΑΣ σε καταστήματα στο Κολωνάκι – Ανήκουν σε φίλο του ανιψιού του 62χρονου θύματος

mylonakis_giorgos_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δικογραφία σε βάρος του Μυλωνάκη διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον Άρειο Πάγο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

syriopoulou
LIFESTYLE

Ευαγγελία Συριοπούλου: «Δεν κοιμάμαι το βράδυ, έχω πολύ μεγάλο άγχος και στεναχώρια»

soi new
LIFESTYLE

Μελέτης Ηλίας: «Ο "Χαμπέας" και η "Λυδία" περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία "Το Σόι Σου"» (Video)

bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ - «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

xristidou_tsouros
MEDIA

Στο πλευρό Τσουρού η Χρηστίδου: «Ο Χάρης ήταν ένας άνθρωπος που έλεγε “θα φύγω” και στο τέλος το κανάλι του είπε “φύγε”»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 14:13
arbeit_giounanli_11
ΘΕΑΤΡΟ

Τελευταίες Παραστάσεις του «Αρμπάιτ» των Γιώργου Παλούμπη και Αντώνη Τσιοτσιόπουλου στο  Θέατρο Σταθμός

institutomakrozwias
ΥΓΕΙΑ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιούς Μακροζωίας αλλάζει τα δεδομένα της πρόληψης και της ευεξίας για να μεγαλώνουμε καλύτερα

alexis-tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολυτεχνείο – Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα: «Οι εξεγέρσεις δεν μπαίνουν σε μουσεία…»

1 / 3