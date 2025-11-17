search
17.11.2025 11:44

Ιταλία: Δύο αγνοούμενοι από την κακοκαιρία – Προσπάθησε να βοηθήσει ηλικιωμένη και παρασύρθηκαν μαζί από τα ορμητικά νερά (videos)

17.11.2025 11:44
italia_kakokairia

Δυο άνθρωποι αγνοούνται εξαιτίας του κύματος κακοκαιρίας, το οποίο πλήττει την βορειοανατολική Ιταλία.

Αγνοούμενοι είναι ένας άνδρας 35 ετών, καθώς και η ηλικιωμένη γυναίκα την οποία ο 35χρονος προσπάθησε να βοηθήσει.

Και οι δυο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, φέρονται να παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και τις λάσπες, μετά τη μερική κατάρρευση ενός κτιρίου στην περιοχή Μπρατσάνο της περιφέρειας Φριούλι Βενέτσια Τζούλια.

Η Πολιτική Προστασία και οι πυροσβέστες προσπαθούν να εντοπίσουν τους δύο αγνοούμενους, αλλά το έργο τους δυσχεραίνεται από τις συνέπειες των ακραίων καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Στην πόλη Γκορίτσια, κοντά στα σύνορα με την Σλοβενία, εμπορικές επιχειρήσεις και ισόγεια σπίτια έχουν πλημμυρίσει, με τεράστιες οικονομικές ζημιές.

Πολλά σχολεία της περιφέρειας Φριούλι Βενέτσια Τζούλια σήμερα παρέμειναν κλειστά και, εξαιτίας των πλημμυρισμένων δρòμων, οι μετακινήσεις των πολιτών είναι ιδιαίτερα προβληματικές.

1 / 3