Ιταλία: Δύο αγνοούμενοι από την κακοκαιρία – Προσπάθησε να βοηθήσει ηλικιωμένη και παρασύρθηκαν μαζί από τα ορμητικά νερά (videos)

Δυο άνθρωποι αγνοούνται εξαιτίας του κύματος κακοκαιρίας, το οποίο πλήττει την βορειοανατολική Ιταλία.

Αγνοούμενοι είναι ένας άνδρας 35 ετών, καθώς και η ηλικιωμένη γυναίκα την οποία ο 35χρονος προσπάθησε να βοηθήσει.

Cormons (GO), tre gli edifici coinvolti dalla frana, in corso ricerche ragazzo e anziana segnalati come dispersi. Impegnate squadre usar #vigilidelfuoco [#17novembre 10:00] pic.twitter.com/VzoNqiKUEx — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 17, 2025

Και οι δυο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, φέρονται να παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και τις λάσπες, μετά τη μερική κατάρρευση ενός κτιρίου στην περιοχή Μπρατσάνο της περιφέρειας Φριούλι Βενέτσια Τζούλια.

#Gorizia | Las fuertes lluvias generaron inundaciones masivas en Versa, provincia de Gorizia, Italia, en las primeras horas de este domingo, dañando y arrastrando varios vehículos que se encontraban estacionados. pic.twitter.com/LjK90w8CUE — Política Stereo (@politicaestereo) November 17, 2025

Η Πολιτική Προστασία και οι πυροσβέστες προσπαθούν να εντοπίσουν τους δύο αγνοούμενους, αλλά το έργο τους δυσχεραίνεται από τις συνέπειες των ακραίων καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

This morning, severe weather caused flash flooding in Cormons, Province of Gorizia, Friuli Venezia Giulia, Italy, caused a house to collapse. One person has been rescued alive with injuries, while two others reported remain missing. pic.twitter.com/RuyDBg8Oke — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 17, 2025

Στην πόλη Γκορίτσια, κοντά στα σύνορα με την Σλοβενία, εμπορικές επιχειρήσεις και ισόγεια σπίτια έχουν πλημμυρίσει, με τεράστιες οικονομικές ζημιές.

Severe flooding has struck Versa in Gorizia Province, Italy, causing significant disruptions and damage. Authorities are assessing the situation and coordinating response efforts. Stay informed as developments unfold. pic.twitter.com/ItU73akykK November 17, 2025

Πολλά σχολεία της περιφέρειας Φριούλι Βενέτσια Τζούλια σήμερα παρέμειναν κλειστά και, εξαιτίας των πλημμυρισμένων δρòμων, οι μετακινήσεις των πολιτών είναι ιδιαίτερα προβληματικές.

