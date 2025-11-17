Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις σε Τσεχία και Σλοβακία – Ανήμερα της επετείου της Βελούδινης Επανάστασης

Τσέχοι και Σλοβάκοι διαδηλώνουν σήμερα, 17 Νοεμβρίου, κατά των ηγετών τους με την ευκαιρία των εκδηλώσεων για την επέτειο της Βελούδινης Επανάστασης, κατηγορώντας τους ότι πρόδωσαν την κληρονομιά της μετάβασης στη δημοκρατία.

Στις 17 Νοεμβρίου 1989, οι τσεχοσλοβάκοι κομμουνιστές είχαν καταστείλει μια ειρηνική πορεία στο κέντρο της Πράγας, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει επανάσταση η οποία ανέτρεψε το πιστό στη Μόσχα καθεστώς, έπειτα από τέσσερις δεκαετίες δικτατορίας.

Η επανάσταση αυτή εγκαθίδρυσε τη δημοκρατία στην Τσεχοσλοβακία, η οποία στη συνέχεια διασπάστηκε, τέσσερα χρόνια αργότερα, στην Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακία.

Μετά οι δύο χώρες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενσωματώνοντας τα κοινοτικά κεκτημένα.

Ένα μέρος του πληθυσμού αντιτάσσεται σήμερα στην εξουσία του δισεκατομμυριούχου Τσέχου, Αντρέι Μπάμπις και του φιλορώσου Σλοβάκου, Ρόμπερτ Φίτσο. Τους κατηγορεί ότι ποδοπατούν τις αξίες της δημοκρατικής μετάβασης.

«Θέλουμε αληθινά να ζούμε σ’ ένα κράτος όπου οι πολιτικοί είναι υπεράνω των νόμων;», ρωτάει ο οργανωτής της συγκέντρωσης στην τσεχική πρωτεύουσα, Μικουλάς Μινάρ.

«Μαφιόζικο σύμφωνο»

Το 2019, το κίνημά του είχε συγκεντρώσει 250.000 ανθρώπους εναντίον του Μπάμπις κατά την πρώτη πρωθυπουργική θητεία του, σε μια χώρα που αριθμεί 10,9 εκατομμύρια κατοίκους.

Όμως ο Αντρέι Μπάμπις κέρδισε για δεύτερη φορά τις εκλογές τον Οκτώβριο και αυτή τη στιγμή σχηματίζει την κυβέρνησή του για να ηγηθεί και πάλι της χώρας.

Αυτός ο 71χρονος θαυμαστής του αμερικανού προέδρου είναι σύμμαχος του ακροδεξιού κόμματος SPD.

Προσέφερε στον επικεφαλής του, τον Τόμιο Οκαμούρα, ο οποίος διώκεται για υποκίνηση μίσους, την προεδρία του κοινοβουλίου.

Πρώην κομμουνιστής, ο Μπάμπις κατηγορείται για απάτη με τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Όμως αρνείται τις κατηγορίες και καταγγέλλει μια εκστρατεία δυσφήμησης.

Σύμφωνα με τον Μικουλάς Μινάρ, αυτή η νέα κυβέρνηση προκύπτει συνεπώς από ένα πιθανό «μαφιόζικο σύμφωνο», καθώς δύο κατηγορούμενοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε θέση να παράσχουν ο ένας στον άλλο ασυλία από τη δικαιοσύνη.

Σλοβακία: Διαδηλώσεις κατά του Φίτσο

Στη Σλοβακία, διαδηλώσεις κατά του Ρόμπερτ Φίτσο πραγματοποιούνται σε πολλά μέρη, μεταξύ άλλων και στην πρωτεύουσα Μπρατισλάβα.

Ο πρωθυπουργός «λαμβάνει μέτρα αντίθετα στη δημοκρατία, που μας πάνε πίσω πριν από το 1989», εκτιμά ένας άλλος διοργανωτής των διαδηλώσεων, ο Μαριάν Κούλιτς.

Ο 61χρονος Φίτσο, επίσης πρώην κομμουνιστής, βρίσκεται στην τέταρτη θητεία του, επίσης χάρη στην υποστήριξη ενός κόμματος της άκρας δεξιάς, του SNS.

«Οι ηγέτες μας ανήκουν στην ίδια κάστα ανθρώπων χωρίς αξίες που ανταλλάσσουν μεταξύ τους τις θέσεις», λέει ο συνταξιούχος Σλαβομίρ Χορβάτ. «Για καιρό πίστευα ότι αυτό θα άλλαζε», προσθέτει.

Με πρότυπο τη γειτονική Ουγγαρία, ο εθνικιστής Ρόμπερτ Φίτσο πολεμάει τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, αντικαθιστά τις πολιτιστικές ελίτ και υπονομεύει την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης.

Έχει επίσης συσφίξει τις σχέσεις της Σλοβακίας με τη Ρωσία, παρά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, χώρα την οποία αρνείται να υποστηρίξει.

