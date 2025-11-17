ΗΠΑ: Τροχαίο στην αυτοκινητοπομπή του Τζέι Ντι Βανς – Σε κρίσιμη κατάσταση αστυνομικός

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην αυτοκινητοπομπή του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς στην πολιτεία του Τενεσί.
Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας αστυνομικός της ασφάλειας του Βανς συγκρούστηκε με ένα όχημα τύπου SUV της Τροχαίας και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Ο αστυνομικός Τζάστιν Μπράουν, που ανήκε στην ομάδα που συνόδευε τον Τζέι Ντι Βανς, κατά την επίσκεψή του στο Τενεσί, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.
Η αστυνομία χαιρέτισε μια ομάδα πολιτών που έσπευσαν και παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον αστυνομικό. Ο Βανς δεν έχει ακόμη σχολιάσει δημοσίως το ατύχημα. «Είμαστε ευγνώμονες» είπαν.
'WE ARE GRATEFUL': Police hail a "group of citizens" who jumped in and administered first aid to Officer Justin Brown after he was injured in a crash during VP Vance’s motorcade in Tennessee. pic.twitter.com/JEOLf1IAe0— Fox News (@FoxNews) November 16, 2025
