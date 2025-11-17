search
ΗΠΑ: Τροχαίο στην αυτοκινητοπομπή του Τζέι Ντι Βανς – Σε κρίσιμη κατάσταση αστυνομικός

17.11.2025 00:49
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην αυτοκινητοπομπή του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς στην πολιτεία του Τενεσί.

Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας αστυνομικός της ασφάλειας του Βανς συγκρούστηκε με ένα όχημα τύπου SUV της Τροχαίας και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο αστυνομικός Τζάστιν Μπράουν, που ανήκε στην ομάδα που συνόδευε τον Τζέι Ντι Βανς, κατά την επίσκεψή του στο Τενεσί, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

Η αστυνομία χαιρέτισε μια ομάδα πολιτών που έσπευσαν και παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον αστυνομικό. Ο Βανς δεν έχει ακόμη σχολιάσει δημοσίως το ατύχημα. «Είμαστε ευγνώμονες» είπαν.

