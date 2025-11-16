ΗΠΑ: Η Εθνοφρουρά θα αποσυρθεί από το Σικάγο και το Πόρτλαντ

Το Πεντάγωνο αποσύρει σταδιακά στρατιώτες της Εθνοφρουράς από το Σικάγο και το Πόρτλαντ.

Λίγες εβδομάδες αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την ανάπτυξή τους στις δύο πόλεις με το επιχείρημα ότι είναι αναγκαίοι για να καταπολεμήσουν την αυξημένη εγκληματικότητα στις περιοχές αυτές, οι New York Times, επικαλούμενοι δύο αξιωματούχους των ΗΠΑ αναφέρουν ότι αποχωρούν σταδιακά.

Το Πεντάγωνο δεν απάντησε προσώρας σε αίτημα για σχόλια.

