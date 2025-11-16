search
16.11.2025 12:11

Βενεζουέλα: Αφέθηκε ελεύθερος ο Γάλλος Καμίλο Κάστρο – Κρατείτο από τον Ιούνιο για παράβαση νόμου περί μετανάστευσης

16.11.2025 12:11
Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ότι ο Γάλλος Καμίλο Κάστρο, ο οποίος κρατείτο στη Βενεζουέλα από τα τέλη Ιουνίου, με κατηγορίες για παράβαση του νόμου περί μετανάστευσης, αφέθηκε ελεύθερος.

«Ο Καμίλο Κάστρο είναι ελεύθερος. Συμμερίζομαι την ανακούφιση της οικογένειάς του και ευχαριστώ όλους όσους εργάστηκαν για την απελευθέρωσή του», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος για τον 41χρονο, ο οποίος είχε εξαφανιστεί στις 26 Ιουνίου σε συνοριακό πέρασμα μεταξύ Βενεζουέλας και Κολομβίας, όπου διαμένει, και ο οποίος κρατείτο από τις αρχές της Βενεζουέλας, σύμφωνα με έρευνες της οικογένειάς του και της ΜΚΟ Διεθνής Αμνηστία.

