Τύμπανα πολέμου στη Βενεζουέλα: Η αμερικανική επιχείρηση «Νότια Λόγχη» και το μήνυμα Μαδούρο για σύγκρουση τύπου Αφγανιστάν

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, προέτρεψε τον Ντόναλντ Τραμπ να μην οδηγήσει τις ΗΠΑ σε έναν «αέναο πόλεμο» τύπου Αφγανιστάν, καθώς η αμερικανική στρατιωτική συγκέντρωση στην περιοχή εντάθηκε και ο υπουργός Άμυνας του Τραμπ, Πιτ Χέγκεθ, ορκίστηκε να καθαρίσει την Αμερική από τους «ναρκοτρομοκράτες».

Μιλώντας στο CNN έξω από το προεδρικό μέγαρο Miraflores στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας, ο Μαδούρο κάλεσε τον Τραμπ να κάνει ειρήνη, όχι πόλεμο, μετά την άφιξη του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου στον κόσμο, USS Gerald R Ford, στην περιοχή.

«Τέλος οι αέναοι πόλεμοι. Τέλος οι άδικοι πόλεμοι. Τέλος η Λιβύη. Τέλος το Αφγανιστάν. Ζήτω η ειρήνη», δήλωσε ο 62χρονος Μαδούρο αργά την Πέμπτη καθώς προσπαθούσε να περάσει μέσα από τα πλήθη για να φτάσει σε μια φιλοκυβερνητική συγκέντρωση.

Ώρες μετά την ομιλία του ηγέτη της Βενεζουέλας, ο Χέγκεθ προσπάθησε να ασκήσει περαιτέρω πίεση στον ηγέτη της Βενεζουέλας, ανακοινώνοντας αυτό που ονόμασε Επιχείρηση Νότια Λόγχη.

«Το Δυτικό Ημισφαίριο είναι η γειτονιά της Αμερικής – και θα το προστατεύσουμε», έγραψε ο Χέγκεθ στο Χ. Είπε ότι η αποστολή της Νότιας Διοίκησης θα υπερασπιστεί «την πατρίδα μας» και θα την ασφαλίσει από «τα ναρκωτικά που σκοτώνουν τον λαό μας».

President Trump ordered action — and the Department of War is delivering.



Today, I’m announcing Operation SOUTHERN SPEAR.



Led by Joint Task Force Southern Spear and @SOUTHCOM, this mission defends our Homeland, removes narco-terrorists from our Hemisphere, and secures our… November 13, 2025

Δεν είναι σαφές γιατί ο Χέγκεθ έκανε την ανακοίνωση τώρα, 10 μήνες αφότου η Νότια Διοίκηση των Ναυτικών Δυνάμεων των ΗΠΑ ανακοίνωσε την επικείμενη έναρξη της επιχείρησης, η οποία, όπως είπε, θα χρησιμοποιήσει «ένα ετερογενές μείγμα ρομποτικών και αυτόνομων συστημάτων για την υποστήριξη της ανίχνευσης και της παρακολούθησης της παράνομης διακίνησης» στην Καραϊβική.

Τα σχόλια του Χέγκεθ θα μπορούσαν ίσως να είναι μια προσπάθεια να τραβήξει την προσοχή για να αναδιαμορφώσει την εκστρατεία πίεσης του Τραμπ κατά του Μαδούρο, η οποία περιλαμβάνει μια σειρά από θανατηφόρες επιθέσεις σε φερόμενα σκάφη λαθρεμπορίου ναρκωτικών στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό.

Επισήμως, η μαζική ανάπτυξη των ΗΠΑ αποτελεί μέρος του «πολέμου κατά των ναρκωτικών» της κυβέρνησης Τραμπ και έχει σχεδιαστεί για να σταματήσει τα καρτέλ ναρκωτικών της Λατινικής Αμερικής να «πλημμυρίζουν» τις ΗΠΑ με κοκαΐνη και φαιντανύλη.

Αλλά η Βενεζουέλα δεν είναι παραγωγός κοκαΐνης – αυτή η δουλειά γίνεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στη Βολιβία, την Κολομβία και το Περού – ούτε αποτελεί μέρος του δικτύου λαθρεμπορίου φαιντανύλης, το οποίο επικεντρώνεται στο Μεξικό.

Ως αποτέλεσμα, πολλοί παρατηρητές έχουν καταλήξει να βλέπουν την ανάπτυξη του Τραμπ – τη μεγαλύτερη στην περιοχή από την εισβολή στον Παναμά το 1989 – ως μια πολιτική σταυροφορία που σχεδιάστηκε για να επιτύχει κάτι που ο πρόεδρος των ΗΠΑ απέτυχε να κάνει κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας: να ανατρέψει τον Μαδούρο.

Το CBS News ανέφερε αυτή την εβδομάδα ότι ανώτεροι στρατιωτικοί αξιωματούχοι είχαν δώσει στον Τραμπ «επιλογές για πιθανές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων στην ξηρά», αν και δύο πηγές επέμειναν ότι δεν είχε ληφθεί τελική απόφαση.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας, Ιβάν Χιλ, έστειλε ένα μήνυμα στην «αυτοκρατορία της Βόρειας Αμερικής». «Μην τολμήσετε [να επιτεθείτε]. Είμαστε έτοιμοι», είπε.

Εν μέσω αυξανόμενων εικασιών ότι μια αεροπορική επίθεση σε έδαφος της Βενεζουέλας ήταν επικείμενη, το Reuters ανέφερε ότι το καθεστώς του Μαδούρο είχε καταρτίσει σχέδια για «μια απάντηση τύπου ανταρτοπόλεμου» σε οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση.

Τα σχέδια αυτά φέρεται να προβλέπουν «μικρές στρατιωτικές μονάδες σε περισσότερες από 280 τοποθεσίες που θα πραγματοποιούν πράξεις δολιοφθοράς και άλλες τακτικές ανταρτοπόλεμου» για να απωθήσουν ξένους μαχητές.

Σύμφωνα με μια δεύτερη στρατηγική, που περιγράφεται ως «αναρχοποίηση», φιλοκαθεστωτικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών πληροφοριών, θα σπείρουν χάος στους δρόμους του Καράκας «και θα καταστήσουν τη Βενεζουέλα ακυβέρνητη για ξένες δυνάμεις», δήλωσαν δύο πηγές στο Reuters.

Διαβάστε επίσης:

Νότια Κορέα: Σάλος από την αποκάλυψη ότι ο «πραξικοπηματίας» πρόεδρος ήθελε πόλεμο με τη Βόρεια Κορέα

Καναδάς: Κατηγορει Ρωσία και Κίνα για κατασκοπεία στην Αρκτική

Ουκρανία: Στο σκάνδαλο με τις μίζες και η εταιρεία παραγωγής του «υπερ-πυραύλου Flamingo»