Νότια Κορέα: Σάλος από την αποκάλυψη ότι ο «πραξικοπηματίας» πρόεδρος ήθελε πόλεμο με τη Βόρεια Κορέα

Ο ανατραπείς συντηρητικός πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Γιουν Σουκ Γεόλ, αντιμετωπίζει νέες ποινικές κατηγορίες, καθώς οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι διέταξε πτήσεις με drones πάνω από τη Βόρεια Κορέα σε μια σκόπιμη προσπάθεια να πυροδοτήσει εντάσεις και να δικαιολογήσει τα σχέδιά του να κηρύξει στρατιωτικό νόμο.

Ο Γιουν προκάλεσε την πιο σοβαρή πολιτική κρίση στην πρόσφατη ιστορία της Νότιας Κορέας όταν επέβαλε στρατιωτικό νόμο στις 3 Δεκεμβρίου 2024 και έστειλε στρατεύματα να περικυκλώσουν την Εθνοσυνέλευση. Αργότερα υποβλήθηκε σε διαδικασία μομφής και απομακρύνθηκε από το αξίωμά του, ενώ σήμερα βρίσκεται στη φυλακή και κατηγορείται, μεταξύ άλλων, για οργάνωση εξέγερσης. Ο διάδοχός του και φιλελεύθερος αντίπαλός του, Λι Τζάε Μιούνγκ, ενέκρινε νομοθεσία που ξεκίνησε ανεξάρτητες έρευνες για την προσπάθεια επιβολής στρατιωτικού νόμου του Γιουν και άλλες ποινικές κατηγορίες που αφορούν τον ίδιο, τη σύζυγό του και τους συνεργάτες του.

Πτήσεις drones πάνω από την Πιονγκγιάνγκ

Ο Γιουν και δύο από τους κορυφαίους αξιωματούχους του υπουργείου Άμυνας κατηγορήθηκαν για βοήθεια του εχθρού και κατάχρηση εξουσίας σε σχέση με τις φερόμενες πτήσεις με drones, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν περίπου δύο μήνες πριν από την κήρυξη του στρατιωτικού νόμου, σύμφωνα με ειδική ομάδα έρευνας. Η Βόρεια Κορέα κατηγόρησε τη Σεούλ ότι πέταξε drones πάνω από την πρωτεύουσά της, Πιονγκγιάνγκ, για να ρίξει προπαγανδιστικά φυλλάδια τρεις φορές τον Οκτώβριο του 2024. Ο υπουργός Άμυνας του Γιουν, Κιμ Γιονγκ Χιουν, διέψευσε, αλλά αργότερα ο στρατός της Νότιας Κορέας άλλαξε στάση και δήλωσε ότι δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει αν η ισχυρισμός της Βόρειας Κορέας ήταν αληθής.

Οι εντάσεις αυξήθηκαν απότομα εκείνη την περίοδο, με τη Βόρεια Κορέα να απειλεί να ανταποδώσει με βία. Ωστόσο, καμία από τις δύο πλευρές δεν προέβη σε σημαντικές ενέργειες και οι εντάσεις σταδιακά υποχώρησαν. Όταν ο Γιουν ανακοίνωσε την επιβολή στρατιωτικού νόμου, αναφέρθηκε εν συντομία στις «απειλές από τις κομμουνιστικές δυνάμεις της Βόρειας Κορέας», αλλά επικεντρώθηκε στις διαμάχες του με το ελεγχόμενο από τους φιλελεύθερους κοινοβούλιο, το οποίο παρεμπόδιζε την ατζέντα του, έθεσε σε διαθεσιμότητα υψηλόβαθμους αξιωματούχους και μείωσε δραστικά τον προϋπολογισμό της κυβέρνησής του. Ο Γιουν χαρακτήρισε την Εθνοσυνέλευση «φωλιά εγκληματιών» και «αντικρατικές δυνάμεις».

«Υπονόμευσε τα στρατιωτικά συμφέροντα της χώρας»

Τη Δευτέρα, η Παρκ Τζι-Γιονγκ, ανώτερη ερευνήτρια που εργάζεται για τον ανεξάρτητο σύμβουλο Τσο Εουν-Σουκ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η ομάδα της εξακολουθεί να κατηγορεί τον Γιουν, τον Κιμ και τον Γιο Ιν-Χιουνγκ, πρώην διοικητή της υπηρεσίας αντικατασκοπείας του στρατού, για την υποτιθέμενη πτήση του drone. Είπε ότι το τρίο «υπονόμευσε τα στρατιωτικά συμφέροντα της Δημοκρατίας της Κορέας, αυξάνοντας τον κίνδυνο ένοπλης σύγκρουσης μεταξύ Νότου και Βορρά με σκοπό τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος για την κήρυξη στρατιωτικού νόμου έκτακτης ανάγκης».

Η Παρκ αποκάλυψε αυτά που αποκάλεσε «σημειώσεις» που βρέθηκαν στο κινητό τηλέφωνο του Γιο, μερικές από τις οποίες υποδηλώνουν πιθανές συνωμοσίες για την πρόκληση εντάσεων με τη Βόρεια Κορέα. Τα σημειώματα περιλαμβάνουν εκφράσεις όπως «δημιουργία μιας ασταθούς κατάστασης», «drones» και «στόχοι όπως η Πιονγκγιάνγκ», που θα μπορούσαν να αναγκάσουν τη Βόρεια Κορέα να αντιδράσει λόγω «απώλειας της αξιοπρέπειάς της».

Η Παρκ δήλωσε ότι δεν θα δώσει περισσότερες εξηγήσεις για αυτά τα σημειώματα λόγω ανησυχιών για διαρροή στρατιωτικών μυστικών. Ο Γιουν αντιμετωπίζει ήδη σοβαρότερη κατηγορία για εξέγερση. Ωστόσο, τον Ιούλιο, η ομάδα υπεράσπισης του Γιουν δήλωσε ότι ο Γιουν είχε υποστηρίξει ότι δεν είχε ενημερωθεί για τις πτήσεις των drones. Τον Ιανουάριο, οι εισαγγελείς κατηγόρησαν τον Γιουν για υποτιθέμενη καθοδήγηση εξέγερσης. Πρόκειται για σοβαρή κατηγορία, η καταδίκη για την οποία συνεπάγεται μόνο την θανατική ποινή ή ισόβια κάθειρξη. Ο Κιμ και ο Γιό έχουν επίσης συλληφθεί και κατηγορηθεί για υποτιθέμενο ρόλο-κλειδί στην επιβολή στρατιωτικού νόμου από τον Γιουν.

