14.11.2025 12:50

Γάζα: Το νοσοκομείο Νάσερ επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε τις σορούς 15 Παλαιστινίων

14.11.2025 12:50
nasser_hospital_new

Το νοσοκομείο Νάσερ ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή (14/11), ότι παρέλαβε τις σορούς 15 Παλαιστίνιων κρατουμένων στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ.

Τα λείψανα έφτασαν στο νοσοκομείο «στο πλαίσιο της 13ης σειράς ανταλλαγών σορών, με την οποία ανέρχεται σε 330 ο συνολικός αριθμός» των νεκρών Παλαιστινίων που έχουν παραδοθεί από το Ισραήλ.

Με βάση τη συμφωνία εκεχειρίας που υπεγράφη, το Ισραήλ πρέπει να παραδίδει 15 σορούς Παλαιστινίων για κάθε σορό Ισραηλινού ομήρου που του επιστρέφει η Χαμάς.

Το βράδυ της Πέμπτης (13/11), οι ισραηλινές αρχές επιβεβαίωσαν ότι παρέλαβαν τη σορό του Μενί Γκοντάρντ, ο οποίος σκοτώθηκε την 7 Οκτωβρίου 2023.

Στις 10 Οκτωβρίου, η Χαμάς απελευθέρωσε μονομιάς τους 20 εν ζωή ομήρους που κρατούσε, με αντάλλαγμα σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους στο Ισραήλ. Παράλληλα έχει επιστρέψει 25 από τις 28 σορούς που κρατούσε.

Τα λείψανα των τριών τελευταίων ομήρων ανήκουν σε δύο Ισραηλινούς και έναν Ταϊλανδό εργάτη.

