Αποκάλυψη: Επιστήμονες θεωρούν ότι ο Χίτλερ έπασχε από σπάνιο σύνδρομο που επηρεάζει τα γεννητικά όργανα

Ο Αδόλφος Χίτλερ πιθανότατα έπασχε από μια σπάνια γενετική πάθηση που ονομάζεται σύνδρομο Kallmann, δήλωσαν ερευνητές και δημιουργοί ντοκιμαντέρ, μετά από εξέταση DNA του αίματος του ναζί δικτάτορα.

Το σύνδρομο Kallmann

Σύμφωνα με την Κλινική του Κλίβελαντ, το σύνδρομο μπορεί να «διαταράξει τη διαδικασία που οδηγεί στην εφηβεία» και να εκδηλωθεί με συμπτώματα που περιλαμβάνουν κρυψορχία και μικροφαλλία. Δημοφιλή τραγούδια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου συχνά χλεύαζαν την ανατομία του Χίτλερ, αλλά δεν είχαν καμία επιστημονική βάση. Τα ευρήματα μιας διεθνούς ομάδας επιστημόνων και ιστορικών φαίνεται τώρα να επιβεβαιώνουν τις μακροχρόνιες υποψίες σχετικά με τη σεξουαλική του ανάπτυξη.

«Κανείς δεν μπόρεσε ποτέ να εξηγήσει πραγματικά γιατί ο Χίτλερ ένιωθε τόσο άβολα με τις γυναίκες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, ή γιατί πιθανότατα δεν είχε ποτέ στενές σχέσεις με γυναίκες», δήλωσε ο Άλεξ Κέι του Πανεπιστημίου του Πότσνταμ. «Αλλά τώρα που γνωρίζουμε ότι έπασχε από το σύνδρομο Kallmann, αυτή μπορεί να είναι η απάντηση που αναζητούσαμε». Τα ευρήματα της έρευνας παρουσιάζονται σε ένα νέο ντοκιμαντέρ, «Το DNA του Χίτλερ: Το σχέδιο ενός δικτάτορα», που θα μεταδοθεί το Σάββατο.

Η εξέταση κατέστη δυνατή αφού οι ερευνητές απέκτησαν δείγμα αίματος του Χίτλερ από ένα κομμάτι υφάσματος που προήλθε από τον καναπέ στον οποίο αυτοκτόνησε. Οι εξετάσεις έδειξαν «υψηλή πιθανότητα» ότι ο Χίτλερ έπασχε από το σύνδρομο Kallmann, αν και η βρετανική εφημερίδα Guardian ανέφερε σε δημοσίευμά της, στο οποίο επικρίνει το επερχόμενο ντοκιμαντέρ, ότι «στην προσπάθειά της να πιστοποιήσει την αυθεντικότητα του αίματος», η ερευνητική ομάδα «δεν κατάφερε να λάβει φρέσκο δείγμα DNA από κανέναν από τους επιζώντες συγγενείς του Χίτλερ στην Αυστρία και τις ΗΠΑ, οι οποίοι είναι κατανοητά απρόθυμοι να εκτεθούν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης».

Προδιάθεση για αυτισμό, σχιζοφρένεια και διπολική διαταραχή

Οι εξετάσεις του DNA του Χίτλερ έδειξαν «πολύ υψηλά» αποτελέσματα – στο ανώτερο 1% – για προδιάθεση σε αυτισμό, σχιζοφρένεια και διπολική διαταραχή, σύμφωνα με την εταιρεία παραγωγής Blink Films. Ωστόσο, το δημοσίευμα του Guardian ανέφερε ότι πολλοί επιστήμονες δεν αισθάνονται άνετα με τη χρήση του είδους των γενετικών εξετάσεων που αναφέρουν οι ερευνητές, γνωστών ως «πολυγονιδιακές βαθμολογίες κινδύνου», για να υποδείξουν την πιθανότητα ενός ατόμου να αναπτύξει τέτοιες διαταραχές.

«Οι πολυγονιδιακές βαθμολογίες κινδύνου σας δίνουν πληροφορίες για τον πληθυσμό στο σύνολό του, όχι για μεμονωμένα άτομα», δήλωσε στον Guardian ο επίτιμος καθηγητής Ντέιβιντ Κέρτις, του Ινστιτούτου Γενετικής του University College London. «Εάν μια εξέταση δείξει ότι βρίσκεστε στο ανώτερο εκατοστημόριο του πολυγονιδιακού κινδύνου, ο πραγματικός κίνδυνος να εμφανίσετε μια πάθηση μπορεί να εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλός, ακόμη και για παθήσεις που επηρεάζονται έντονα από γενετικούς παράγοντες».

Η ερευνητική ομάδα τόνισε ότι τέτοιες παθήσεις, ακόμη και αν ο Χίτλερ τις είχε, δεν θα μπορούσαν να εξηγήσουν ή να δικαιολογήσουν τις ιμπεριαλιστικές ή ρατσιστικές πολιτικές του ναζιστή ηγέτη. Εκτιμάται ότι πάνω από 50 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, συμπεριλαμβανομένων έξι εκατομμυρίων Εβραίων που εξοντώθηκαν συστηματικά. Η γενετιστής Τούρι Κινγκ, ο οποίος επίσης εργάστηκε στο πρόγραμμα, δήλωσε ότι τα γονίδια του Χίτλερ τον κατατάσσουν στην κατηγορία των ανθρώπων που συχνά στέλνονταν στους θαλάμους αερίων από τους Ναζί.

Δεν είχε Εβραίο παππού

«Οι πολιτικές του Χίτλερ περιστρέφονται εξ ολοκλήρου γύρω από την ευγονική», δήλωσε η ειδική σε αρχαίο και εγκληματολογικό DNA στο Πανεπιστήμιο του Μπαθ στη δυτική Αγγλία. «Αν είχε τη δυνατότητα να δει το δικό του DNA… σχεδόν σίγουρα θα είχε στείλει και τον εαυτό του (σ.σ. σε στρατόπεδο εξόντωσης)», είπε. Τα αποτελέσματα του DNA αποκλείουν επιπλέον την πιθανότητα ο Χίτλερ να είχε εβραίο παππού από την πλευρά της γιαγιάς του, η οποία φημολογείται ότι έμεινε έγκυος από έναν εργοδότη στο σπίτι του οποίου εργαζόταν.

«Η ανάλυση του DNA διαψεύδει αυτόν τον μύθο, δείχνοντας ότι τα δεδομένα του χρωμοσώματος Υ ταιριάζουν με το DNA του αρσενικού συγγενή του Χίτλερ. Αν είχε εβραϊκή καταγωγή (μέσω μιας εξωτερικής σχέσης), αυτή η αντιστοιχία δεν θα υπήρχε», πρόσθεσε η εταιρεία παραγωγής. Ο κορυφαίος διπλωμάτης της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, επικαλέστηκε την αβάσιμη θεωρία της εβραϊκής καταγωγής του Χίτλερ το 2022, καθώς υπερασπιζόταν την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία, την οποία το Κρεμλίνο ισχυρίστηκε αβάσιμα ότι είχε ως στόχο την «αποναζιστοποίηση» της γειτονικής χώρας, με ηγέτη τον Εβραίο πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

