ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.11.2025 10:44
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

14.11.2025 09:16

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο γερουσιαστής Τζον Φέτερμαν – Κατέρρευσε στη μέση του δρόμου

14.11.2025 09:16
fetterman_gerousiastis

Ο αμερικανός γερουσιαστής Τζον Φέτερμαν διακομίστηκε χθες Πέμπτη σε νοσοκομείο της Πενσιλβάνιας αφότου κατέρρευσε στη διάρκεια πρωινού περιπάτου κοντά στο σπίτι του, στο προάστιο Μπράντοκ του Πίτσμπουργκ, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του, συμπληρώνοντας πως έχει τεθεί υπό ιατρική παρακολούθηση και ότι είναι καλά στην υγεία του.

«Διαπιστώθηκε πως υπέστη επεισόδιο κοιλιακής μαρμαρυγής, λόγω του οποίου ο γερουσιαστής Φέτερμαν αισθάνθηκε ζάλη, έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε ελαφρά στο πρόσωπο», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Δημοκρατικού γερουσιαστή της Πενσιλβάνιας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Γνωστός για το αντισυμβατικό του στυλ – καθώς δεν διστάζει να υπερασπιστεί τις θέσεις του ευθαρσώς, αψηφώντας την κομματική γραμμή –, ο Φέτερμαν ήταν ένας εκ των οκτώ Δημοκρατικών γερουσιαστών που υπερψήφισαν τη Δευτέρα το νομοσχέδιο για τον τερματισμό της περιόδου δημοσιονομικής παράλυσης (shutdown) στις ΗΠΑ.

Ο Τζον Φέτερμαν υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο τον Μάιο του 2022, έξι μήνες προτού εκλεγεί γερουσιαστής. Το 2023 είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο για θεραπεία κλινικής κατάθλιψης.

Διαβάστε επίσης:

Εκτελέστηκε πρώην πεζοναύτης στη Φλόριντα – Χάρη «στο παρά πέντε» από τον κυβερνήτη της Οκλαχόμα, σε δεύτερο θανατοποινίτη (photos)

Τουλάχιστον 14 τραυματίες στη «μαζική» επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο – Με επιδρομή drones σε ρωσικό πετρελαϊκό λιμάνι απάντησε η Ουκρανία (Video)

Η σκιά του Επστάιν πάνω από τον Τραμπ: Αντιμέτωπος με την πιθανότητα ψηφοφορίας στο Κογκρέσο για την δημοσιοποίηση των αρχείων

