Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο γερουσιαστής Τζον Φέτερμαν – Κατέρρευσε στη μέση του δρόμου

Ο αμερικανός γερουσιαστής Τζον Φέτερμαν διακομίστηκε χθες Πέμπτη σε νοσοκομείο της Πενσιλβάνιας αφότου κατέρρευσε στη διάρκεια πρωινού περιπάτου κοντά στο σπίτι του, στο προάστιο Μπράντοκ του Πίτσμπουργκ, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του, συμπληρώνοντας πως έχει τεθεί υπό ιατρική παρακολούθηση και ότι είναι καλά στην υγεία του.

«Διαπιστώθηκε πως υπέστη επεισόδιο κοιλιακής μαρμαρυγής, λόγω του οποίου ο γερουσιαστής Φέτερμαν αισθάνθηκε ζάλη, έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε ελαφρά στο πρόσωπο», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Δημοκρατικού γερουσιαστή της Πενσιλβάνιας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Statement from Sen. Fetterman’s Spokesperson:



“During an early morning walk, Senator Fetterman sustained a fall near his home in Braddock.



Out of an abundance of caution, he was transported to a hospital in Pittsburgh.



Upon evaluation, it was established he had a ventricular… — U.S. Senator John Fetterman (@SenFettermanPA) November 13, 2025

Γνωστός για το αντισυμβατικό του στυλ – καθώς δεν διστάζει να υπερασπιστεί τις θέσεις του ευθαρσώς, αψηφώντας την κομματική γραμμή –, ο Φέτερμαν ήταν ένας εκ των οκτώ Δημοκρατικών γερουσιαστών που υπερψήφισαν τη Δευτέρα το νομοσχέδιο για τον τερματισμό της περιόδου δημοσιονομικής παράλυσης (shutdown) στις ΗΠΑ.

Ο Τζον Φέτερμαν υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο τον Μάιο του 2022, έξι μήνες προτού εκλεγεί γερουσιαστής. Το 2023 είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο για θεραπεία κλινικής κατάθλιψης.

Διαβάστε επίσης:

Εκτελέστηκε πρώην πεζοναύτης στη Φλόριντα – Χάρη «στο παρά πέντε» από τον κυβερνήτη της Οκλαχόμα, σε δεύτερο θανατοποινίτη (photos)

Τουλάχιστον 14 τραυματίες στη «μαζική» επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο – Με επιδρομή drones σε ρωσικό πετρελαϊκό λιμάνι απάντησε η Ουκρανία (Video)

Η σκιά του Επστάιν πάνω από τον Τραμπ: Αντιμέτωπος με την πιθανότητα ψηφοφορίας στο Κογκρέσο για την δημοσιοποίηση των αρχείων