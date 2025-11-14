Η σκιά του Επστάιν πάνω από τον Τραμπ: Αντιμέτωπος με την πιθανότητα ψηφοφορίας στο Κογκρέσο για την δημοσιοποίηση των αρχείων

Ο Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει την προοπτική μιας πολιτικά επιζήμιας ψηφοφορίας στο Κογκρέσο για την δημοσιοποίηση των αρχείων του Τζέφρι Επστάιν, μετά από προσπάθειες να πιεστούν δύο γυναίκες μέλη του Κογκρέσου να αποσύρουν την υποστήριξή τους προς αυτό, οι οποίες φαίνεται να απέτυχαν.

Η αναφερόμενη άρνηση της Λόρεν Μπόμπερτ, μιας Ρεπουμπλικανής βουλευτή από το Κολοράντο, και της Νάνσι Μέισι, από τη Νότια Καρολίνα, να αφαιρέσουν τα ονόματά τους από ένα αίτημα ψηφοφορίας αφήνει τον Τραμπ εκτεθειμένο σε ένα ζήτημα που ενέχει την πιθανότητα να στρέψει τμήματα της βάσης του στο Maga εναντίον του.

Η Μπόμπερτ φέρεται να στάθηκε σθεναρά υπέρ της υποστήριξης του αιτήματος, αφού προσκλήθηκε από τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο σε μια προσπάθεια να την πείσει να αποσύρει την υπογραφή της, σύμφωνα με τους New York Times.

Το μέσο ενημέρωσης ανέφερε ότι η συνάντηση έλαβε χώρα ώρες αφότου οι Δημοκρατικοί στην επιτροπή εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων δημοσίευσαν μια σειρά από email από τα αρχεία που υποδηλώνουν ότι ο Τραμπ μπορεί να γνώριζε περισσότερα για τις δραστηριότητες σεξουαλικής διακίνησης ανηλίκων του Επστάιν από ό,τι είχε παραδεχτεί προηγουμένως.

Ο Επστάιν – ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019 εν αναμονή της δίκης του – έγραψε σε ένα email ότι ο Τραμπ, ο πρώην στενός του φίλος, «ήξερε για τα κορίτσια».

Οι New York Times ανέφεραν ότι ο Λευκός Οίκος προσπάθησε να πείσει την Μπόμπερτ να αλλάξει γνώμη – στρατολογώντας την Παμ Μπόντι, τη γενική εισαγγελέα, και τον διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ – πριν εξαπολύσει «ασαφείς απειλές» όταν η τακτική δεν λειτούργησε.

Η εφημερίδα, επικαλούμενη πηγές κοντά στο προεδρικό περιβάλλον, ανέφερε ότι η σκληρή προσέγγιση είχε το αντίθετο αποτέλεσμα, με την Μπόμπερτ να πιστεύει ότι μπορεί να υπάρχει συνωμοσία για την απόκρυψη του περιεχομένου των αρχείων και την έκανε να ψάξει.

Αναφέρεται ότι ο Τραμπ προσπάθησε ανεπιτυχώς να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την Μέις, η οποία είναι υποψήφια κυβερνήτης της Νότιας Καρολίνας. Στη συνέχεια εκείνη του έγραψε μια επιστολή εξηγώντας το προσωπικό ιστορικό της σεξουαλικής κακοποίησης και βιασμού της και εξηγώντας ότι δεν μπορούσε να αλλάξει γνώμη για την αίτημα.

Αργότερα έγραψε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «το αίτημα για τον Επστάιν είναι βαθιά προσωπικό».

Δύο άλλοι Ρεπουμπλικάνοι εκπρόσωποι, η πιστή στον Τραμπ και εκπρόσωπος της Τζόρτζια, Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, και ο Τόμας Μάσι από το Κεντάκι, υπέγραψαν το αίτημα.

Οι απαραίτητες 218 ψήφοι για να περάσει και να επιτραπεί η ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων επιτεύχθηκαν αυτή την εβδομάδα με την ορκωμοσία της Δημοκρατικής βουλευτού, Αντελίτα Γκριτζάλβα, περισσότερο από δύο μήνες αφότου κέρδισε τις ειδικές εκλογές στην Αριζόνα μετά τον θάνατο του πατέρα της, ο οποίος ήταν ο εν ενεργεία εκπρόσωπος.

Οι Δημοκρατικοί κατηγόρησαν τον Μάικ Τζόνσον, πρόεδρο της Βουλής, ότι καθυστέρησε σκόπιμα την ορκωμοσία της Γκριτζάλβα, σε μια προσπάθεια να στερήσει από την αίτηση αρκετές ψήφους για να περάσει και να καθυστερήσει την πιθανότητα ψηφοφορίας. Ο Τραμπ έχει ασκήσει πιέσεις στο παρασκήνιο για να εμποδίσει την ψηφοφορία να φτάσει στην αίθουσα της Βουλής.

Η Ρο Κανά, Δημοκρατική εκπρόσωπος από την Καλιφόρνια, προέβλεψε ότι μεταξύ 40 και 50 Ρεπουμπλικάνων θα μπορούσαν να ψηφίσουν για την δημοσιοποίηση των αρχείων σε μια τελική ψηφοφορία, συμμαχώντας με τους Δημοκρατικούς που θα ψηφίσουν υπέρ. Η νομοθεσία θα πρέπει να περάσει στη Γερουσία, όπου είναι απίθανο να περάσει. Ο Τραμπ, ο οποίος ήταν αμφίβολο για το αν θα δημοσιοποιούσε τα αρχεία κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας πέρυσι, θα μπορούσε να ασκήσει βέτο σε ένα τελικό νομοσχέδιο ακόμη και αν αυτό περνούσε και από τα δύο σώματα.

Ωστόσο, η ίδια η προοπτική μιας θετικής ψήφου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρά πολιτικά προβλήματα για τον Τραμπ, καθώς θα μπορούσε να τροφοδοτήσει την έντονη επιθυμία της πολιτικής του βάσης για την αποσφράγιση των αρχείων και να υπονομεύσει την υποστήριξή τους προς αυτόν.

Το Politico επικαλέστηκε έναν σύμμαχο του Τραμπ να λέει ότι οι τελευταίες δημοσιεύσεις πήραν «πράγματα που είναι ήδη περίπλοκα για τον πρόεδρο και τα [έφεραν] στην επιφάνεια».

«Είναι σαν να προσθέτεις αλάτι σε ένα πιάτο – οι γεύσεις είναι ήδη εκεί, απλώς τις τονίζει όλες», δήλωσε ο ανώνυμος σύμμαχος.

Η Καρολάιν Λέβιτ, η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, χαρακτήρισε τις δημοσιεύσεις ως «μια εκστρατεία απόσπασης της προσοχής από τους Δημοκρατικούς και τα φιλελεύθερα μέσα ενημέρωσης».

«Γι’ αυτό μου κάνουν ερωτήσεις για τον Επστάιν αντί για το άνοιγμα της κυβέρνησης εξαιτίας των Ρεπουμπλικανών και του Προέδρου Τραμπ», είπε.

Η ανανεωμένη φημολογία για τον Επστάιν συνέπεσε με την υπογραφή από τον Τραμπ ενός πακέτου δαπανών που εγκρίθηκε από το Κογκρέσο και έθεσε επίσημα τέλος στο κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, το οποίο, με διάρκεια 43 ημερών, ήταν το μεγαλύτερο στην ιστορία των ΗΠΑ. Αυτό έρχεται επίσης μετά την ανακοίνωση του Ανώτατου Δικαστηρίου ότι ενδέχεται να καταργήσει την χαρακτηριστική δασμολογική του πολιτική.

