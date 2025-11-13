search
13.11.2025 17:49

ECOFIN: «Πράσινο φως» στη φορολόγηση των μικρών δεμάτων από Temu και Shein που εισάγονται στην ΕΕ

13.11.2025 17:49
shein-temu

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν σήμερα την κατάργηση της απαλλαγής από δασμούς των δεμάτων που εισάγονται στην Ευρώπη αξίας κάτω των 150 ευρώ.

Η ΕΕ ελπίζει ότι θα μπορέσει να εφαρμόσει από το πρώτο τρίμηνο του 2026 αυτό το μέτρο, που έχει σκοπό να αντιμετωπίσει τη μαζική εισροή κινεζικών προϊόντων που παραγγέλλονται σε πλατφόρμες όπως το Temu ή το Shein και δεν τηρούν τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Το μέτρο προτάθηκε τον Φεβρουάριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επρόκειτο αρχικά να τεθεί σε εφαρμογή στα μέσα του 2028, μαζί με τη μεταρρύθμιση της τελωνειακής ένωσης, ένα τεράστιο σχέδιο εναρμόνισης και διαμοιρασμού δεδομένων μεταξύ των χωρών μελών.

Όμως οι χώρες μέλη και η Κομισιόν θέλουν να προχωρήσουν πιο γρήγορα και να το εφαρμόσουν από το πρώτο τρίμηνο του 2026, μέσω ενός μεταβατικού συστήματος που αναμένεται να εγκριθεί κατά την προσεχή σύνοδο υπουργών στις 12 Δεκεμβρίου.

Η φορολόγηση αυτών των μικρών δεμάτων αναμένεται εξάλλου να συνοδευθεί από έξοδα διεκπεραίωσης κάθε μικρού δέματος που εισέρχεται στην ΕΕ, τα περισσότερα από αυτά οποία προέρχονται από πλατφόρμες κινεζικής προέλευσης όπως το Shein ή το Temu.

Το ύψος αυτών των εξόδων δεν έχει ακόμη οριστεί, όμως οι Βρυξέλλες πρότειναν τον Μάιο να ανέρχεται στα δύο ευρώ ανά δέμα. Η ΕΕ ευελπιστεί ότι θα μπορέσει να εφαρμόσει αυτό το μέτρο από τα τέλη του 2026.

