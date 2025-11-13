Σάλος με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία: Ο Επστάιν ζήτησε από τον Τομ Μπαράκ να του στείλει φωτογραφίες δικές του μαζί με ένα παιδί

Η Επιτροπή Εποπτείας και Κυβερνητικής Μεταρρύθμισης της Βουλής των ΗΠΑ δημοσίευσε την Τετάρτη ένα email του 2016, στο οποίο ο Τζέφρι Επστάιν είπε στον Τομ Μπαράκ, ο οποίος τώρα υπηρετεί ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, να στείλει «φωτογραφίες σου και του παιδιού. [sic] — κάνε με να χαμογελάσω».

Ο Επστάιν ήταν καταδικασμένος σεξουαλικός παραβάτης που δήλωσε ένοχος στη Φλόριντα το 2008 για κατηγορίες που αφορούσαν την προσέλκυση ανηλίκων.

Το email εμφανίζεται σε ένα σύνολο 20.000 σελίδων εγγράφων που σχετίζονται με τον Επστάιν και τα οποία δημοσίευσε η επιτροπή.

"In March 2016, Epstein emailed Barrack: “send photos of you and child. — make me smile.”



It is not clear from the document which child Epstein was referring to."https://t.co/kIOV9uvUtO pic.twitter.com/fjKgmc3O66 — Marc Owen Jones (@marcowenjones) November 13, 2025

Το έγγραφο δεν προσδιορίζει ποιο παιδί εννοούσε ο Επστάιν.

Ο Μπαράκ είναι επενδυτής ιδιωτικών κεφαλαίων που δραστηριοποιείται στην πολιτική σκηνή των Ρεπουμπλικανών εδώ και πολλά χρόνια. Είναι επίσης μακροχρόνιος συνεργάτης του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η Γερουσία των ΗΠΑ επιβεβαίωσε τον Μπαράκ τον Απρίλιο ως πρέσβη στην Τουρκία.

Ο Μπαράκ ξεκίνησε την αποστολή του στην Άγκυρα αφού παρουσίασε τα διαπιστευτήριά του στον Τούρκο πρόεδρο.

Το email του Επστάιν προς τον Μπαράκ γράφτηκε τον Μάρτιο του 2016.

Στο ίδιο mail, ο Επστάιν έγραφε ότι λάμβανε πολλές κλήσεις σχετικά με την προηγούμενη σύνδεσή του με τον Τραμπ, προσθέτοντας ότι δεν απαντούσε. Ο Μπαράκ απάντησε λέγοντας στον Επστάιν ότι έπρεπε να επικοινωνήσουν.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες στα έγγραφα που να εξηγούν τη σχέση μεταξύ Επστάιν και Μπαράκ και γιατί ο Επστάιν ήθελε φωτογραφίες.

Ο Επστάιν πέθανε υπό ομοσπονδιακή κράτηση το 2019, ενώ αντιμετώπιζε ομοσπονδιακές κατηγορίες για σωματεμπορία.

Ο Μπαράκ συνέχισε το εταιρικό και πολιτικό του έργο μετά τον θάνατο του Επστάιν. Αργότερα αντιμετώπισε ομοσπονδιακές κατηγορίες σχετικά με φερόμενη ξένη άσκηση πίεσης για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ένα δικαστήριο τον έκρινε αθώο το 2022.

Ο Μπαράκ έχει επανειλημμένα επαινέσει τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ως βασική περιφερειακή προσωπικότητα και έχει δηλώσει στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και σε περιφερειακά φόρουμ ότι η Τουρκία παίζει ουσιαστικό ρόλο στις διπλωματικές προσπάθειες που αφορούν τη Γάζα, τη Συρία και την Ουκρανία.

Σε δηλώσεις που τράβηξαν μεγάλη προσοχή, ο Μπαράκ είπε ότι ο Τραμπ ήθελε να «δώσει στον Ερντογάν αυτό που χρειάζεται» και περιέγραψε αυτή την ανάγκη ως «νομιμότητα», την οποία πολλοί αναλυτές ερμήνευσαν ως υποστήριξη για την πολιτική θέση του Ερντογάν, ενώ η αντιπολίτευση καταδίκασε τον Τούρκο ηγέτη για την αναζήτηση νομιμότητας από τις ΗΠΑ.

Ο Μπαράκ έχει επίσης πιστώσει την Τουρκία για τη βοήθεια στη διαμόρφωση των συζητήσεων για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και έχει ευχαρίστησε δημόσια την Άγκυρα για τη συνεργασία της σε εκστρατείες πίεσης στη Χαμάς.

Ο Επστάιν είχε επίσης τεκμηριωμένους οικονομικούς και κοινωνικούς δεσμούς με τον πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ, Εχούντ Μπαράκ, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων σε μια ισραηλινή εταιρεία τεχνολογίας υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που συνδέεται με τον τομέα ασφαλείας του Ισραήλ.

Διαρροή αλληλογραφίας που δημοσιεύθηκε φέτος δείχνει ότι ο Επστάιν διατηρούσε επαφή με τον κύκλο του Μπαράκ και αλληλεπιδρούσε με έναν βετεράνο της Μοσάντ, ο οποίος πέρασε μεγάλα χρονικά διαστήματα μέσα στην κατοικία του Επστάιν στη Νέα Υόρκη.

Άλλη διαρροή υλικού δείχνει ότι ο Επστάιν προσπάθησε να βοηθήσει τον Μπαράκ στην προώθηση ισραηλινών έργων ασφάλειας και τεχνολογίας στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων που αφορούσαν αφρικανικές και ασιατικές κυβερνήσεις.

Οι ερευνητικές αναφορές έχουν επισημάνει ότι ο Επστάιν διοχέτευσε επενδύσεις σε ισραηλινές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της πρώιμης χρηματοδότησης για την εταιρεία τεχνολογίας επιτήρησης, η οποία είναι πλέον γνωστή ως Carbyne.

Αυτά τα ευρήματα έχουν αναζωπυρώσει μακροχρόνιες εικασίες σχετικά με τις πιθανές διασυνδέσεις του Επστάιν με τις μυστικές υπηρεσίες, αν και ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ Ναφτάλι Μπένετ και άλλοι αξιωματούχοι έχουν αρνηθεί ότι είχε διασυνδέσεις με οποιαδήποτε ισραηλινή υπηρεσία.

Διαβάστε επίσης:

Κάντο όπως το Λος Άντζελες: Το δημοτικό συμβούλιο ψήφισε τον περιορισμό στις αυξήσεις ενοικίων – Ένα νέο κίνημα για το στεγαστικό

Φρίκη στην Ιταλία: Γυναίκα δολοφόνησε με μαχαίρι τον 9χρονο γιό της και επιχείρησε να αυτοκτονήσει

Ρωσία: Απείλησε ταξιτζή με… ματσέτα γιατί δεν της άρεσε η μουσική! (video)