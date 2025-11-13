Δυτική Όχθη: Οι άγριες επιθέσεις εποίκων κατά Παλαιστινίων σόκαραν και το ίδιο το Ισραήλ – Να σταματήσουν ζήτησε ο πρόεδρος Χέρτζογκ

Την αντίδραση ακόμα και του προέδρου του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ, καθώς και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων της χώρας, προκάλεσαν οι πρόσφατες άγριες επιθέσεις Εβραίων εποίκων εναντίον Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη.

Οι απαράδεκτες και βάρβαρες εικόνες, οι οποίες έκαναν τον γύρω του κόσμου, υποχρέωσαν τον ισραηλινό πρόεδρο να ζητήσει τον τερματισμό του αυξανόμενου κύματος βίας των εποίκων στα κατεχόμενα εδάφη.

Ο Πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ χαρακτήρισε τις επιθέσεις ως «σοκαριστικές και σοβαρές». Αν και η θέση του Χέρτζογκ είναι σε μεγάλο βαθμό εθιμοτυπική, όπως τονίζει το politico, έχει σκοπό να χρησιμεύσει ως ηθική πυξίδα και ενοποιητική δύναμη για τo Ισραήλ.

Ο Χέρτζογκ δήλωσε ότι η βία που διαπράχθηκε από μια «χούφτα» δραστών «διασχίζει μια κόκκινη γραμμή», προσθέτοντας σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «όλες οι κρατικές αρχές πρέπει να ενεργήσουν αποφασιστικά για την εξάλειψη του φαινομένου».

Τα σχόλιά του, καθώς και αυτά δύο υψηλόβαθμων στρατιωτικών αξιωματούχων, ήρθαν μετά την επίθεση δεκάδων μασκοφόρων Ισραηλινών εποίκων στα παλαιστινιακά χωριά Μπέιτ Λιντ και Ντέιρ Σαράφ στη Δυτική Όχθη την Τρίτη, πυρπολώντας οχήματα και άλλες περιουσίες πριν συγκρουστούν με Ισραηλινούς στρατιώτες.

Ο αρχηγός του επιτελείου του ισραηλινού στρατού, Εγιάλ Ζαμίρ, επανέλαβε τις καταδίκες του Χέρτζογκ για τη βία στη Δυτική Όχθη, λέγοντας ότι ο στρατός «δεν θα ανεχθεί τα φαινόμενα μιας μειονότητας εγκληματιών που αμαυρώνουν ένα νομοταγές κοινό».

Είπε ότι ο στρατός έχει δεσμευτεί να σταματήσει τις βίαιες πράξεις που διαπράττονται από τους εποίκους, τις οποίες χαρακτήρισε αντίθετες με τις ισραηλινές αξίες και που «αποσπούν την προσοχή των δυνάμεών μας από την εκπλήρωση της αποστολής τους».

Ο αρχηγός της Κεντρικής Διοίκησης του στρατού, Υποστράτηγος Άβι Μπλουθ, δήλωσε ότι η απάντηση σε μια «αναρχική παρυφή» απαιτεί τη χρήση σημαντικών πόρων που διαφορετικά θα μπορούσαν να επικεντρωθούν στην ενίσχυση της ασφάλειας και στη διεξαγωγή αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων.

Ο στρατός δήλωσε ότι οι έποικοι που επιτέθηκαν στα χωριά κατέφυγαν σε μια κοντινή βιομηχανική ζώνη και επιτέθηκαν σε στρατιώτες που απάντησαν στη βία, προκαλώντας ζημιές σε ένα στρατιωτικό όχημα. Η αστυνομία δήλωσε ότι τέσσερις Ισραηλινοί συνελήφθησαν, ενώ ο στρατός δήλωσε ότι τέσσερις Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν.

Την Τετάρτη, η αστυνομία δήλωσε ότι τρεις από τους υπόπτους αφέθηκαν ελεύθεροι και ότι ένας, ένας ανήλικος που συνελήφθη ως ύποπτος για εμπρησμό και επίθεση, θα παραμείνει υπό κράτηση για έξι ακόμη ημέρες, όπως διέταξε δικαστής. Η αστυνομία δήλωσε ότι οι ενέργειες των τριών που αφέθηκαν ελεύθεροι εξακολουθούν να βρίσκονται υπό διερεύνηση «με στόχο την προσαγωγή των παραβατών στη δικαιοσύνη, ανεξάρτητα από το υπόβαθρό τους».

Η βία της Τρίτης στη Δυτική Όχθη ήταν η τελευταία σε μια σειρά επιθέσεων από νεαρούς εποίκους που έχουν αυξηθεί από την 7η Οκτωβρίου 2023. Οι επιθέσεις έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι Παλαιστίνιοι μαζεύουν τις ελιές τους σε μια ετήσια τελετουργία.

Το γραφείο ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ ανέφερε την περασμένη εβδομάδα περισσότερες επιθέσεις Ισραηλινών εποίκων εναντίον Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη τον Οκτώβριο από ό,τι σε οποιονδήποτε άλλο μήνα από τότε που άρχισε να παρακολουθεί το 2006. Υπήρξαν πάνω από 260 επιθέσεις, ανέφερε το γραφείο.

Οι Παλαιστίνιοι και οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατηγορούν τον ισραηλινό στρατό και την αστυνομία ότι δεν κατάφεραν να σταματήσουν τις επιθέσεις των εποίκων. Η κυβέρνηση του Ισραήλ κυριαρχείται από ακροδεξιούς υποστηρικτές του κινήματος των εποίκων, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, ο οποίος διαμορφώνει την πολιτική εποικισμού, και του υπουργού Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, ο οποίος επιβλέπει την αστυνομική δύναμη της χώρας.

Ο Μουαγιάντ Σααμπάν, επικεφαλής γραφείου στην Παλαιστινιακή Αρχή που παρακολουθεί τη βία, δήλωσε ότι οι έποικοι πυρπόλησαν τέσσερα φορτηγά γαλακτοκομικών, γεωργικές εκτάσεις, τσίγκινα παράγκες και σκηνές που ανήκουν σε μια κοινότητα Βεδουίνων.

Είπε ότι οι επιθέσεις ήταν μέρος μιας εκστρατείας για την εκδίωξη των Παλαιστινίων από τη γη τους και κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παρέχει στους εποίκους προστασία και ασυλία. Ζήτησε κυρώσεις κατά ομάδων που «χρηματοδοτούν και υποστηρίζουν το σχέδιο τρομοκρατίας των αποικιακών εποικισμών».

