ΠΕΜΠΤΗ 13.11.2025 12:46
13.11.2025 10:48

Γεράσιμος Παπαδόπουλος για σεισμούς στην Κύπρο: Δεν ξέρουμε ακόμα 100% αν έχει γίνει ο κύριος – Η «οροφή» είναι τα 7 Ρίχτερ (video)

13.11.2025 10:48
Την άποψη ότι οι σεισμολόγοι δεν μπορούν να πουν ακόμα με 100% βεβαιότητα ότι ο κύριος σεισμός έχει γίνει και πως ο κίνδυνος έχει περάσει εντελώς, εξέφρασε ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Παράλληλα όμως, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης (13/11) στην ΕΡΤ, ο καθηγητής σεισμολογίας στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο τόνισε ότι σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα «βρισκόμαστε σε καλό δρόμο».

«Με επιφυλακτικότητα, γιατί είναι νωρίς ακόμα, η ακολουθία φαίνεται αρκετά φυσιολογική. Παρόλα αυτά δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι να πούμε με βεβαιότητα 100% ότι ο κύριος σεισμός έχει γίνει. Με αυτά τα μικρά μεγέθη μετασεισμών αυξάνει η πιθανότητα να έχουμε ήδη περάσει τον κίνδυνο. Διατηρούμε όμως επιφύλαξη γιατί στο παρελθόν στην ίδια περιοχή έχουν γίνει και μεγαλύτεροι σεισμοί», είπε ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος για τους πρόσφατους σεισμούς στην Κύπρο, τονίζοντας ότι δεν είναι ακριβείς οι αναφορές για 8 Ρίχτερ το 365 μ.Χ. στο Κούριο, κοντά στη Λεμεσό.

«Αυτό θα μου επιτρέψει να επισημάνω και να πω ότι δεν είναι ακριβές. Ναι, το αρχαίο Κούριο πλησίον της Πάφου κατεστράφη από σεισμό, πιθανότατα το 370 μετά Χριστόν, αλλά ο μεγάλος σεισμός του 365 δεν έγινε στην Κύπρο αλλά στη νοτιοδυτική Κρήτη, όπως επαληθεύεται από πληθώρα ιστορικών αλλά και αρχαιολογικών στοιχείων. Κατά συνέπεια η περιοχή αυτή δεν έχει το δυναμικό για σεισμό μεγέθους 8 Ρίχτερ», πρόσθεσε.

Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος εξήγησε ότι εφόσον η οροφή είναι τα 7 Ρίχτερ και όχι τα 8, αυτό έχει μια τεράστια διαφορά στην εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας της περιοχής.

Η συγκεκριμένη περιοχή της νοτιοδυτικής Κύπρου είναι η πιο δραστήρια στο κυπριακό τόξο από το 1900, την ώρα που οι μετασεισμοί το τελευταίο 24ωρο στην Κύπρο ξεπερνούν τους 30, με ισχυρότερο τα 3,7 Ρίχτερ που καταγράφηκε τα ξημερώματα.

