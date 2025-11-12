Συναγερμός στην Κύπρο: Νέος σεισμός 5,3 Ρίχτερ

Νέος σεισμός ανατάραξε την Κύπρο. Λίγο μετά τις 14.20 σημειώθηκε σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Πάφο με το επίκεντρο να βρίσκεται βορειοδυτικά της Γεροσκήπου.

A magnitude 5.3 earthquake took place 21km NNW of Geroskipou, Cyprus at 14:23 UTC (3 minutes ago). The depth was 15.6km and was reported by EMSC. #earthquake #earthquakes #Geroskipou #Cyprus pic.twitter.com/OOBsqodFWp November 12, 2025

Λίγο μετά τις 11.00 σημειώθηκε σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή και ακολούθησαν μετασεισμοί 4,5 3,5 και 3,6 Ρίχτερ.

Αρκετοί πολίτες που ανησύχησαν κάθισαν στον δρόμο για να προφυλαχθούν.

