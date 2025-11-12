Συναγερμός στην Κύπρο: Νέος σεισμός 5,3 Ρίχτερ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Νέος σεισμός ανατάραξε την Κύπρο. Λίγο μετά τις 14.20 σημειώθηκε σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Πάφο με το επίκεντρο να βρίσκεται βορειοδυτικά της Γεροσκήπου.
Λίγο μετά τις 11.00 σημειώθηκε σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή και ακολούθησαν μετασεισμοί 4,5 3,5 και 3,6 Ρίχτερ.
Αρκετοί πολίτες που ανησύχησαν κάθισαν στον δρόμο για να προφυλαχθούν.
