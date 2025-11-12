search
ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 17:35
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.11.2025 16:34

Συναγερμός στην Κύπρο: Νέος σεισμός 5,3 Ρίχτερ

12.11.2025 16:34
seismosgrafos

Νέος σεισμός ανατάραξε την Κύπρο. Λίγο μετά τις 14.20 σημειώθηκε σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Πάφο με το επίκεντρο να βρίσκεται βορειοδυτικά της Γεροσκήπου.

Λίγο μετά τις 11.00 σημειώθηκε σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή και ακολούθησαν μετασεισμοί 4,5 3,5 και 3,6  Ρίχτερ.

Αρκετοί πολίτες που ανησύχησαν κάθισαν στον δρόμο για να προφυλαχθούν.

Διαβάστε επίσης

Κύπρος: Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Πάφο – Λέκκας: Θετική εξέλιξη ο μετασεισμός 4,5 βαθμών (videos)

Δυσκολίες στον σχηματισμό πολυεθνικής δύναμης στη Γάζα – Θα αναλάβουν ρόλο οι φιλοϊσραηλινοί Παλαιστίνιοι πολιτοφύλακες;

Στη δίνη της διαφθοράς η Ουκρανία: «Καρατομήθηκε» και ο υπουργός Δικαιοσύνης για συμμετοχή στο σκάνδαλο με την ενέργεια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
papastavrou-54345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου από Βρυξέλλες: Απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο και στροφή προς το αμερικανικό αέριο, με κύρια πύλη εισόδου την Ελλάδα

prwtoselido-entos-new-1
MEDIA

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 13 Noεμβρίου

asthma
ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Καινοτόμο εισπνεόμενο φάρμακο μειώνει τις κρίσεις άσθματος σε παιδιά κατά 45%

diabetes-test_1211_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Ελληνική Διαβητολογική Εταιρία: Έκκληση για επαναφορά της αποζημίωσης ταινιών μέτρησης στους χρήστες CGM

vrefos
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοποιούσε το βρέφος της, το άφησε με μόνιμες σωματικές βλάβες και καταδικάστηκε σε 3 χρόνια με αναστολή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

dalaras mesi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Διακεκριμένος Πολίτης» του Μπουένος Άιρες ο Γιώργος Νταλάρας - Πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

milopita_cake2
CUCINA POVERA

Απλή μηλόπιτα κέικ, αφράτη σαν παντεσπάνι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 17:34
papastavrou-54345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου από Βρυξέλλες: Απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο και στροφή προς το αμερικανικό αέριο, με κύρια πύλη εισόδου την Ελλάδα

prwtoselido-entos-new-1
MEDIA

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 13 Noεμβρίου

asthma
ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Καινοτόμο εισπνεόμενο φάρμακο μειώνει τις κρίσεις άσθματος σε παιδιά κατά 45%

1 / 3