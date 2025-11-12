Στη δίνη της διαφθοράς η Ουκρανία: «Καρατομήθηκε» και ο υπουργός Δικαιοσύνης για συμμετοχή στο σκάνδαλο με την ενέργεια

Την ώρα που η ΕΕ στέλνει «μήνυμα» στο Κίεβο ότι είναι εκ των ων ουκ άνευ η καταπολέμηση της – συστημικής – διαφθοράς στη χώρα, νέο σκάνδαλο συγκλονίζει την κυβέρνηση Ζελένσκι.

Συγκεκριμένα, η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλια Σβιρίντενκο ανακοίνωσε ότι απομάκρυνε από τα καθήκοντά του τον υπουργό Δικαιοσύνης Xερμάν Γκαλούσενκο ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε σκάνδαλο διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα της χώρας. Η απόφαση έρχεται μια μέρα μετά την άσκησε δίωξης κατά του πρώην υπουργού Ενέργειας από τους εισαγγελείς κατά της διαφθοράς σε σχέση με το σκάνδαλο, στο οποίο εμπλέκεται στενός φίλος του προέδρου της χώρας.

«Ελήφθη η απόφαση να απομακρυνθεί ο Χέρμαν Γκαλούσενκο από τα καθήκοντά του ως υπουργού Δικαιοσύνης», δήλωσε η Σβιριέντενο στην ανακοίνωσή της. Τα καθήκοντά του ανέλαβε η αναπληρωτής υπουργός Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Λιουντμίλα Σουγκάκ, πρόσθεσε. Ο Γκαλούσενκο δήλωσε ότι είχε συνομιλήσει με την πρωθυπουργό και συμφώνησε με την απόφασή της πρωθυπουργού.

«Πρέπει να ληφθεί μια πολιτική απόφαση και μόνο τότε θα μπορούν να διευθετηθούν όλες οι λεπτομέρειες», πρόσθεσε. «Πιστεύω ότι η αναστολή για τη διάρκεια της έρευνας είναι ένα πολιτισμένο και σωστό σενάριο. Θα υπερασπιστώ τον εαυτό μου στο δικαστήριο και θα αποδείξω τη θέση μου».

Η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς (SAPO) κατηγόρησε τον Τιμούρ Μίντιτς, στενό σύμμαχο του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι είναι ο εγκέφαλος πίσω από ένα σκάνδαλο διαφθοράς ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων που αφορούσε υπεξαίρεση στον τομέα της ενέργειας. Ανέφεραν ότι ο Γκαλούσενκο, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Ενέργειας για τέσσερα χρόνια, είχε λάβει «προσωπικά οφέλη» από τον Μίντιτς σε αντάλλαγμα για τον έλεγχο των χρηματικών ροών στον ενεργειακό τομέα.

Οι ερευνητές της SAPO ισχυρίζονται ότι ο Γκαλουσένκο βοήθησε τον Μίντιτς να διαχειριστεί παράνομες χρηματοοικονομικές ροές στον τομέα της ενέργειας, ενώ οι εργολάβοι που συνεργάζονταν με την Energoatom αναγκάστηκαν να πληρώσουν δωροδοκίες ύψους 10 έως 15% για να αποφύγουν την απώλεια συμβολαίων ή την καθυστέρηση πληρωμών. Οι κατηγορίες για δωροδοκίες στον ενεργειακό τομέα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στην Ουκρανία, η οποία αντιμετωπίζει καθημερινά διακοπές ρεύματος, καθώς αποκρούει μαζικές ρωσικές επιθέσεις στις υποδομές της.

Το σκάνδαλο υπογραμμίζει επίσης μια επιπλέον πρόκληση για την αίτηση ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την οποία η εξάλειψη της διαφθοράς παραμένει βασική προϋπόθεση. Απευθυνόμενος στη χώρα τη Δευτέρα, ο Ζελένσκι προέτρεψε την πλήρη συνεργασία με την έρευνα και δήλωσε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να λογοδοτήσουν. Σημειώνεται, πάντως, ότι ο ίδιος ο Ζελένσκι είχε επιχειρήσει τον περιορισμό της ανεξαρτησίας των βασικών αρχών καταπολέμησης της διαφθοράς της χώρας – της SAPO και του Εθνικού Γραφείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας – αλλά έκανε πίσω μετά από μαζικές διαμαρτυρίες.

