Κύπρος: Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Πάφο – Λέκκας: Θετική εξέλιξη ο μετασεισμός 4,5 βαθμών (videos)

Σεισμός 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί της Τετάρτης (12/11) στην Κύπρο.

Σύμφωνα με το EMSC, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 12 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται περίπου 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πάφου.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές επαρχίες του νησιού, ενώ υπάρχουν αρκετά αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ήταν μεγάλης διάρκειας.

Eyewitnesses reported shaking in #Cyprus 3 min ago (local time 11:31:27)⚠

More info soon! pic.twitter.com/rpRicO0QFg — EMSC (@LastQuake) November 12, 2025

Μετά την σεισμική δόνηση, ακολούθησαν τουλάχιστον τρεις μετασεισμοί μεγέθους 3,5, 3,6 και 4,5 Ρίχτερ. Σύμφωνα με τα κυπριακά ΜΜΕ, γίνονται αναφορές για προβλήματα σε δίκτυα και επικοινωνίες.

Όπως μεταδίδει το sigmalive.com, σημειώνεται ότι αρκετός κόσμος βγήκε πανικόβλητος σε ανοιχτούς χώρους, ενώ ήχησαν συστήματα συναγερμού.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές, ενώ οι αρχές της Πάφου βρίσκονται σε επιφυλακή και παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.

Λέκκας: Πολύ κοντά στην πόλη το επίκεντρο

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, μιλώντας στο ΕΡΤnews ο σεισμός συνοδεύτηκε από έντονη κατακόρυφη σεισμική κίνηση, καθώς το επίκεντρο βρισκόταν πολύ κοντά στην πόλη.

«Ήταν πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση, κυριάρχησε η κατακόρυφη συνιστώσα της κίνησης, με αποτέλεσμα να υπάρχει η αίσθηση ότι τα πράγματα πετάγονται στον αέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ευθύμης Λέκκας.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι λίγα λεπτά αργότερα καταγράφηκε μετασεισμός μεγέθους 4,5 Ρίχτερ, γεγονός που, όπως σημείωσε, «είναι θετικό» για την εκτόνωση της σεισμικής δραστηριότητας.

