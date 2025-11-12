Τρόμος στο Σαν Φρανσίσκο: Οδηγός τρένου κοιμήθηκε ενώ έτρεχε με 80 χλμ. την ώρα – Εκσφενδονίστηκαν οι επιβάτες (Video)

Με διάσειση κατέληξε επιβάτης τρένου στο Σαν Φρανσίσκο, όταν η οδηγός αποκοιμήθηκε στο τιμόνι με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί μεγάλη ταχύτητα και παραλίγο να συγκρουστεί με αυτοκίνητα.

Σε βίντεο που βγήκαν από τις κάμερες του τρένου, φαίνεται η οδηγός να γέρνει στο κάθισμά της και να την παίρνει ο ύπνος, στο ύψος του Σαν Φρανσίσκο.

A driver for the San Francisco Municipal Transportation Agency appeared to have fallen asleep while controlling a train. pic.twitter.com/dfZWsWSlI0 — Reels (@benditochicas) November 12, 2025

Από πίσω της είναι 2 βαγόνια γεμάτα κόσμο που δεν ξέρουν πως το τρένο πηγαίνει τελείως ακυβέρνητο.

Οι επιβάτες κατάλαβαν πως κάτι δεν πήγαινε καλά, όταν το τρένο πήρε μία απότομη στροφή με αποτέλεσμα να εκσφενδονιστούν και να πέσουν στο πάτωμα.

🇺🇸 Newly released footage shows a MUNI train in San Francisco nearly derailing after the operator appeared to fall asleep at the controls.



The N Judah line blew past a stop near Duboce Avenue at 50 mph, tossing passengers as it took sharp curves before the conductor jolted… pic.twitter.com/PxDYe3vjI0 November 12, 2025

«Θέλω να κατεβώ! Θεέ μου, βοήθεια!» φώναζαν οι τρομοκρατημένοι επιβάτες. Το ταρακούνημα ξύπνησε και την οδηγό η οποία πάτησε απότομα φρένο για να ακινητοποιήσει το τρένο.

Για καλή τύχη όλων, ο συρμός σταμάτησε πριν χτυπήσει τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Αφού πήρε 2 ανάσες, άφησε το πόστο της και πήγε να καθησυχάσει τους επιβάτες.

«Λυπάμαι. Χαλαρώστε, χαλαρώστε, χαλαρώστε. Δεν συγκρουστήκαμε. Χαλαρώστε» ακούγεται να λέει η έντρομη οδηγός.

Από το ταρακούνημα υπέστη διάσειση μία επιβάτης όπου της χορηγήθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

