ΚΟΣΜΟΣ

12.11.2025 00:03

Βυθισμένη στο σκοτάδι η Δομινικανή Δημοκρατία: Διακοπή ηλεκτροδότησης σε όλη τη χώρα

12.11.2025 00:03
dominican-republic-flag

Η κρατική επιχείρηση ηλεκτρισμού της Δομινικανής Δημοκρατίας ανακοίνωσε σήμερα πως εξαιτίας βλάβης στο δίκτυο σημειώθηκε μπλακ άουτ σε ολόκληρη τη χώρα, διαβεβαιώνοντας πως τα συνεργεία εργάζονται πυρετωδώς για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) επιβεβαίωσαν τη διακοπή ηλεκτροδότησης και την αναστολή των δρομολογίων του μετρό στην πρωτεύουσα Σάντο Ντομίνγκο.

«Η Επιχείρηση Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Empresa de Transmisión de Electricidad Dominicana / ΕTED) ενημερώνει ότι το εθνικό δίκτυο υπέστη γενικευμένο μπλακ άουτ λόγω βλάβης», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ETED, στην οποία επισημαίνεται πως καταβάλλονται προσπάθειες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης «το συντομότερο δυνατόν».

Ανεστάλησαν τα δρομολόγια του μετρό

Νωρίτερα, το Γραφείο για την Ανασυγκρότηση των Μεταφορών (Oficina para el Reordenamiento del Transporte / OPRET) είχε ενημερώσει πως ανεστάλησαν τα δρομολόγια του μετρό στην πρωτεύουσα. «Στις 13:25 (τοπική ώρα, 19:25 στην Ελλάδα) οι υποσταθμοί διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Paraiso και Isabela, οι οποίοι τροφοδοτούν με ρεύμα τις Γραμμές 1 και 2 του Μετρό καθώς και τη Γραμμή 1 του Τελεφερίκ στο Σάντο Ντομίνγκο, τέθηκαν εκτός λειτουργίας λόγω αποσύνδεσης από το εθνικό δίκτυο», ανέφερε η ανακοίνωση, σημειώνοντας ότι συρμοί και βαγόνια εκκενώθηκαν.

Με περισσότερους από 11 εκατομμύρια κατοίκους, η Δομινικανή Δημοκρατία υποδέχεται κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες από όλον τον κόσμο, καθιστώντας τη χώρα έναν από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στην Καραϊβική.

Προκλητική επιστολή από το ψευδοκράτος στον ΟΗΕ: Καταγγέλλει παραβιάσεις του «εναέριου χώρου του» από ελληνικά και κυπριακά αεροσκάφη

Παραιτήθηκε ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων του Ισραήλ και ένας από τους πιο έμπιστους συμβούλους του Νετανιάχου

Ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν τρεις οικισμούς στην περιφέρεια Ζαπορίζια

