11.11.2025 23:10

Ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν τρεις οικισμούς στην περιφέρεια Ζαπορίζια

11.11.2025 23:10
ukraine_stratiotes_2301_1920-1080_new
credit: AP

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, ο στρατηγός Ολεξάντρ Σίρσκι, ανέφερε σήμερα πως η κατάσταση παρουσιάζει «σημαντική επιδείνωση» σε περιοχές της νοτιοανατολικής περιφέρειας Ζαπορίζια, όπου μαίνονται οι μάχες με τους Ρώσους εισβολείς.

«Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά στις περιοχές Ολεξάντριβκα και Χουλιεϊπόλε όπου, εκμεταλλευόμενος το αριθμητικό του πλεονέκτημα σε δυναμικό και εξοπλισμό, ο εχθρός προωθήθηκε κατόπιν σφοδρών μαχών και κατέλαβε τρεις οικισμούς», ενημέρωσε ο στρατηγός Σίρσκι μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Telegram.

