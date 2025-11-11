Διώκεται για 142 αδικήματα ο Ιμάμογλου – Η τουρκική δικαιοσύνη δημοσίευσε τη δομή της «κερδοσκοπικής εγκληματικής οργάνωσης»

Ο αντιπολιτευόμενος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο κύριος αντίπαλος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, διώκεται επίσημα για 142 αδικήματα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που δημοσιοποίησε σήμερα η εισαγγελία της πόλης.

Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο Ιμάμογλου, που συνελήφθη τον Μάρτιο για «διαφθορά» και η δικαιοσύνη θεωρεί πως ήταν επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης, κινδυνεύει να καταδικαστεί σε φυλάκιση που μπορεί να φθάνει τα 2.340 χρόνια.

Ο φυλακισμένος δήμαρχος της μεγαλύτερης τουρκικής πόλης, υποψήφιος του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης στις προσεχείς προεδρικές εκλογές, διώκεται κυρίως για απάτη, ξέπλυμα και στήσιμο διαγωνισμών, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που αριθμεί περισσότερες από 3.700 σελίδες.

Ο Ιμάμογλου, που ανήκει στο σοσιαλδημοκρατικό Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, αρνείται όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Συνολικά 402 ύποπτοι που κατηγορούνται ότι συνέστησαν εγκληματική οργάνωση τίθενται στο στόχαστρο. Ανάμεσά τους, στενοί συνεργάτες του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, που συνελήφθησαν επίσης στις 19 Μαρτίου.

Ο γενικός εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης, που χαρακτηρίζει το δίκτυο αυτό «χταπόδι», δήλωσε σήμερα ότι προκάλεσε ζημία 160 δισεκ. λιρών (3,3 δισεκ. ευρώ) στο τουρκικό κράτος σε μία περίοδο δέκα ετών.

Παράλληλα, δόθηκε στη δημοσιότητα η δομή της «κερδοσκοπικής εγκληματικής οργάνωσης Ιμάμογλου», η οποία περιλαμβάνει τον αρχηγό της, τον ίδιο τον Εκρέμ Ιμάμογλου, και τους έξι επικεφαλής, καθώς και τα «μέλη» της.

Η σύλληψη του Ιμάμογλου, την οποία χαρακτήρισε «πραξικόπημα» το CHP, οδήγησε στο μεγαλύτερο κύμα αμφισβήτησης στην Τουρκία από το 2013.

Στο πλαίσιο των ίδιων ερευνών, η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης δήλωσε σήμερα ότι θέλει να ασκήσει δίωξη σε βάρος του CHP για «παραβίαση του Συντάγματος», υποστηρίζοντας ότι εκλογικοί κατάλογοί του διέρρευσαν παράνομα από μέλη του δικτύου το οποίο υποτίθεται ότι διηύθυνε ο Ιμάμογλου.

Διαβάστε επίσης:

Τουλάχιστον 20 άτομα στο τουρκικό C-130 που συνετρίβη στη Γεωργία – Τα συλλυπητήρια Ερντογάν, βίντεο από τη στιγμή της πτώσης

Νικολά Σαρκοζί: Σε εστιατόριο με την Κάρλα Μπρούνι μια μέρα μετά την αποφυλάκισή του – Αποθεώθηκε από τον κόσμο (Video)

Λαβρόφ: Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει πυρηνικές δοκιμές εάν άλλη πυρηνική δύναμη τις επαναλάβει