search
ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 18:14
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.11.2025 17:36

Διώκεται για 142 αδικήματα ο Ιμάμογλου – Η τουρκική δικαιοσύνη δημοσίευσε τη δομή της «κερδοσκοπικής εγκληματικής οργάνωσης»

11.11.2025 17:36
imamoglou-345

Ο αντιπολιτευόμενος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο κύριος αντίπαλος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, διώκεται επίσημα για 142 αδικήματα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που δημοσιοποίησε σήμερα η εισαγγελία της πόλης.

Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο Ιμάμογλου, που συνελήφθη τον Μάρτιο για «διαφθορά» και η δικαιοσύνη θεωρεί πως ήταν επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης, κινδυνεύει να καταδικαστεί σε φυλάκιση που μπορεί να φθάνει τα 2.340 χρόνια.

Ο φυλακισμένος δήμαρχος της μεγαλύτερης τουρκικής πόλης, υποψήφιος του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης στις προσεχείς προεδρικές εκλογές, διώκεται κυρίως για απάτη, ξέπλυμα και στήσιμο διαγωνισμών, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που αριθμεί περισσότερες από 3.700 σελίδες.

Ο Ιμάμογλου, που ανήκει στο σοσιαλδημοκρατικό Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, αρνείται όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Συνολικά 402 ύποπτοι που κατηγορούνται ότι συνέστησαν εγκληματική οργάνωση τίθενται στο στόχαστρο. Ανάμεσά τους, στενοί συνεργάτες του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, που συνελήφθησαν επίσης στις 19 Μαρτίου.

Ο γενικός εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης, που χαρακτηρίζει το δίκτυο αυτό «χταπόδι», δήλωσε σήμερα ότι προκάλεσε ζημία 160 δισεκ. λιρών (3,3 δισεκ. ευρώ) στο τουρκικό κράτος σε μία περίοδο δέκα ετών.

Παράλληλα, δόθηκε στη δημοσιότητα η δομή της «κερδοσκοπικής εγκληματικής οργάνωσης Ιμάμογλου», η οποία περιλαμβάνει τον αρχηγό της, τον ίδιο τον Εκρέμ Ιμάμογλου, και τους έξι επικεφαλής, καθώς και τα «μέλη» της.

Η σύλληψη του Ιμάμογλου, την οποία χαρακτήρισε «πραξικόπημα» το CHP, οδήγησε στο μεγαλύτερο κύμα αμφισβήτησης στην Τουρκία από το 2013.

Στο πλαίσιο των ίδιων ερευνών, η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης δήλωσε σήμερα ότι θέλει να ασκήσει δίωξη σε βάρος του CHP για «παραβίαση του Συντάγματος», υποστηρίζοντας ότι εκλογικοί κατάλογοί του διέρρευσαν παράνομα από μέλη του δικτύου το οποίο υποτίθεται ότι διηύθυνε ο Ιμάμογλου.

Διαβάστε επίσης:

Τουλάχιστον 20 άτομα στο τουρκικό C-130 που συνετρίβη στη Γεωργία – Τα συλλυπητήρια Ερντογάν, βίντεο από τη στιγμή της πτώσης

Νικολά Σαρκοζί: Σε εστιατόριο με την Κάρλα Μπρούνι μια μέρα μετά την αποφυλάκισή του – Αποθεώθηκε από τον κόσμο (Video)

Λαβρόφ: Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει πυρηνικές δοκιμές εάν άλλη πυρηνική δύναμη τις επαναλάβει

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
byd_1111_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η BYD στοχεύει να πουλήσει έως και 1,6 εκατομμύρια οχήματα στο εξωτερικό το 2026

tsipras-254345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας αφηγείται στο podcast: Δεν έγραψα την Ιθάκη για να την αξιοποιήσω πολιτικά στον παρόντα χρόνο, αλλά δεν γράφω ως συνταξιούχος

ursula von der leyen _zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

«Βυθίζεται» στη διαφθορά η Ουκρανία: Φίλος και πρώην συνεργάτης του Ζελένσκι διέφυγε με πτήση λίγο πριν την έφοδο στο σπίτι του για μίζες εκατομμυρίων

kimberly
ΕΛΛΑΔΑ

«Πρέσβης ή πρέσβειρα» ; Τελικά πώς πρέπει να αποκαλούμε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

imamoglou-345
ΚΟΣΜΟΣ

Διώκεται για 142 αδικήματα ο Ιμάμογλου – Η τουρκική δικαιοσύνη δημοσίευσε τη δομή της «κερδοσκοπικής εγκληματικής οργάνωσης»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
dalaras mesi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Διακεκριμένος Πολίτης» του Μπουένος Άιρες ο Γιώργος Νταλάρας - Πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

William family
LIFESTYLE

Ο πρίγκιπας Oυίλιαμ λέει ότι η απόφαση να μην δώσουν κινητά στα παιδιά τους έχει γίνει «θέμα που προκαλεί ένταση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 18:08
byd_1111_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η BYD στοχεύει να πουλήσει έως και 1,6 εκατομμύρια οχήματα στο εξωτερικό το 2026

tsipras-254345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας αφηγείται στο podcast: Δεν έγραψα την Ιθάκη για να την αξιοποιήσω πολιτικά στον παρόντα χρόνο, αλλά δεν γράφω ως συνταξιούχος

ursula von der leyen _zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

«Βυθίζεται» στη διαφθορά η Ουκρανία: Φίλος και πρώην συνεργάτης του Ζελένσκι διέφυγε με πτήση λίγο πριν την έφοδο στο σπίτι του για μίζες εκατομμυρίων

1 / 3