ΚΟΣΜΟΣ

11.11.2025 16:52

Νικολά Σαρκοζί: Σε εστιατόριο με την Κάρλα Μπρούνι μια μέρα μετά την αποφυλάκισή του – Αποθεώθηκε από τον κόσμο (Video)

11.11.2025 16:52
sarkozy 77- new

Τζόκινγκ, μεσημεριανό σε εστιατόριο και χειροκροτήματα. Ο Νικολά Σαρκοζί εκμεταλλεύτηκε την πρώτη μέρα της ελευθερίας του για να επιστρέψει σε μια κανονική ζωή.

Μετά από 20 ημέρες φυλάκισης στις φυλακές La Santé, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, που καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκισης για «εγκληματική συνωμοσία» στην λεγόμενη υπόθεση χρηματοδότησης της Λιβύης, έτρωγε μεσημεριανό στο Le Flandrin, μια εμβληματική μπρασερί στο 16ο διαμέρισμα. Συνοδευόταν από τη σύζυγό του, Κάρλα Μπρούνι, η οποία στήριξε τον σύζυγό της καθ’ όλη τη διάρκεια της περιπέτειάς του.

Καθώς έφευγαν από το εστιατόριο μετά από λίγο περισσότερο από μία ώρα και ένα τέταρτο, ο Νικολά Σαρκοζί και η Κάρλα Μπρούνι δέχτηκαν ενθουσιώδη χειροκροτήματα. Ο πρώην αρχηγός κράτους μπήκε στη συνέχεια στο αυτοκίνητό του.

Ο Νικολά Σαρκοζί, σύμφωνα με τα γαλλικά Μέσα, θα επιστρέψει στην επαγγελματική του ζωή στην οδό Rue de Miromesnil. Θα ολοκληρώσει τη συγγραφή του νέου του βιβλίου και την προετοιμασία για τη δίκη του στην έφεση.

