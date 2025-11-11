Στο κελί της La Santé: Οι 20 μέρες του Νικολά Σαρκοζί στη φυλακή – Οι απειλές, η μελέτη, το βιβλίο και η διατροφή με γιαούρτια

Ήταν Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025 όταν ο Νικολά Σαρκοζί συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Κάρλα έμπαινε στη φυλακή La Sante έχοντας καταδικαστεί σε πέντε χρόνια φυλάκισης επειδή φέρεται να επέτρεψε σε «στενούς συνεργάτες» και «ανεπίσημους μεσάζοντες» του να επιχειρήσουν να λάβουν οικονομική υποστήριξη από το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι στη Λιβύη με αντάλλαγμα οικονομικές και διπλωματικές χάρες καθώς προετοιμαζόταν για την πρώτη του προεδρική εκστρατεία πριν από το 2007.

Μετά από 20 ημέρες το Δικαστήριο του Παρισιού έκρινε ότι ο Σαρκοζί μπορούσε να αποφυλακιστεί μέχρι την εκδίκαση της έφεσης που άσκησε. Λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του υπό δικαστική εποπτεία, ο Νικολά Σαρκοζί έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «ο νόμος έχει εφαρμοστεί» και ότι «η αλήθεια θα θριαμβεύσει. Θα προετοιμαστώ τώρα για την έφεση. Η ενέργειά μου επικεντρώνεται αποκλειστικά στην απόδειξη της αθωότητάς μου. Η αλήθεια θα επικρατήσει. Είναι ένα μάθημα που μας διδάσκει η ζωή. Το τέλος της ιστορίας μένει να γραφτεί», τόνισε στην ανάρτησή του ο πρώην πρόεδρος. Είχε ήδη πέσει στην αγκαλιά της συζύγου του Κάρλας που τον κοιτούσε με τα γεμάτα από δάκρυα μάτια της. Μόνο που αυτή τη φορά τα δάκρυα αυτά ήταν χαράς και όχι στεναχώριας όπως εκείνο το πρωινό της 21ης Οκτωβρίου.

Η είσοδος του Νικολά Σαρκοζί στη φυλακή υπήρξε ιστορικό γεγονός στη Γαλλία. Πρώτη φορά πρώην πρόεδρος της Γαλλίας αντιμετώπιζε τη σκληρή πραγματικότητα της φυλακής. Η καταδίκη του τον έφερε αντιμέτωπο με περιορισμούς, απομόνωση και αυστηρή επιτήρηση. Κατά την εξέταση του αιτήματός του από το εφετείο ανέφερε πως η παραμονή του στη φυλακή είναιπολύ σκληρή, εξουθενωτική, ένας εφιάλτης. «Είναι σκληρή, πολύ σκληρή, είναι βεβαίως για κάθε κρατούμενο, και θα έλεγα μάλιστα πως είναι εξουθενωτική», δήλωσε προσθέτοντας ότι δεν περίμενε να γνωρίσει τη φυλακή στα 70 του χρόνια και ότι θέλει να αποτίσει φόρο τιμής στο σωφρονιστικό προσωπικό που «κατέστησε υποφερτό αυτόν τον εφιάλτη».

Με τις ιαχές «καλώς ήρθες Σαρκοζί» οι κρατούμενοι της φυλακής υποδέχτηκαν τον πρώην Γάλλο πρόεδρο ο οποίος έμοιαζε σαστισμένος μη μπορώντας να πιστέψει ότι η ζωή πλέον θα κυλούσε πίσω από τέσσερις τοίχους συνολικού εμβαδού 9 τ.μ. Η αλληλεπίδραση με τους υπόλοιπους κρατούμενους ήταν σχεδόν μηδενική, ωστόσο δεν έλειψαν τα επεισόδια. Τρεις κρατούμενοι ήδη από τα πρώτα 24ωρα της παραμονής του Σαρκοζί προσπάθησαν να τον εκφοβίσουν με προσβλητικά σχόλια και απειλές. Έτσι δυο αστυνομικοί τοποθετήθηκαν σε διπλανό κελί για την προστασία του.

Το κελί του ήταν εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα ενώ έναντι μικρής αμοιβής είχε τη δυνατότητα ενοικίασης. Ο ίδιος έφερε μαζί του οικογενειακές φωτογραφίες και τρία βιβλία, ενώ εντύπωση έκανε στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους οι ωτοασπίδες για να αντιμετωπίσει τον θόρυβο της φυλακής. Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα ο Σαρκοζί αν και είχε τη δυνατότητα να ψωνίζει από το μικρό κατάστημα της φυλακής για να τρώει, εξαιτίας της αμάθειάς του να μαγειρεύει προτιμούσε να τρέφεται με συσκευασμένα γιαούρτια καθώς φοβόταν ότι κάποιος θα ήθελε να τον δηλητηριάσει. «Ούτε αυγό δεν μπορεί να βράσει» είχε πει στο γαλλικό μέσο Le Point άτομο από το περιβάλλον του πρώην προέδρου.

Η καθημερινότητα του Σαρκοζί ακολουθούσε ένα μοτίβο περιορισμένης δραστηριότητας: ανάγνωση βιβλίων ή συγγραφή σημειώσεων, γυμναστική μέσα στο κελί και μία ώρα ημερησίως στον προαύλιο χώρο. Οι επισκέψεις της οικογένειας επιτρέπονταν έως τρεις φορές την εβδομάδα, ενώ καθημερινή ήταν η τηλεφωνική επικοινωνία με την σύζυγό του, τα παιδιά του και τους νομικούς συμβούλους του. Εκείνο με το οποίο έπρεπε να παλέψει ο Σαρκοζί ήταν η ψυχολογική διαχείριση της κατάστασης και η νέα πραγματικότητα.

Το σημειωματάριό του σχεδόν γέμισε μέσα στις 20 ήμερες κάτι το οποίο όπως ο ίδιος έχει εκφράσει θα μετουσιωθεί σε βιβλίο. Ενώ κανείς δεν γνωρίζει εάν πρόλαβε να τελειώσει τους δυο τόμους του έργου του Αλέξανδρου Δουμά «Ο Κόμης του Μόντε Κρίστο» αλλά και την βιογραφία του Ιησού Χριστού. Αυτά ήταν και τα τρία βιβλία που πήρε μαζί του. Μάλιστα για το πρώτο που εκδόθηκε το 1846, πολιτικοί αναλυτές έλεγαν όταν ο Σαρκοζί μπήκε στη φυλακή ότι είναι ιδιαίτερα συμβολικό, καθώς ο ήρωάς του, ο Εντμόντ Νταντές, φυλακίζεται άδικα για 14 χρόνια και σχεδιάζει την εκδίκησή του μετά την απόδρασή του στο τέλος του πρώτου τόμου. Δεν είναι σίγουρο αν ο Σαρκοζί ταυτίστηκε με τον Νταντές, αλλά η επιλογή του βιβλίου σίγουρα δεν ήταν τυχαία, δεδομένου ότι ο πρώην πρόεδρος δεν σταμάτησε ποτέ να διακηρύσσει την αθωότητά του. Όσο για το δεύτερο βιβλίο, «Jésus», του Ζαν-Κριστιάν Πετιφιλς, που εκδόθηκε το 2011, προσφέρει μια καλά τεκμηριωμένη ματιά στη ζωή του Χριστού.

Χθες μετά από 20 ημέρες εγκλεισμού το Εφετείο αποφάσισε την αποφυλάκισή του υπό δικαστική επιτήρηση. Στο άκουσμα της είδησης ο Σαρκοζί ένιωσε μια ανακούφιση, το ίδιο και η σύζυγός του Κάρλα αλλά και οι δυο από τους γιούς του που παραβρέθηκαν στο δικαστήριο. Η δίκη σε δεύτερο βαθμό αναμένεται να διεξαχθεί τον Μάρτιο.

Διαβάστε επίσης:

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Σε συζητήσεις για την υιοθεσία παιδιού – «Έχει αλλάξει το καθεστώς»

Ο πρίγκιπας Oυίλιαμ λέει ότι η απόφαση να μην δώσουν κινητά στα παιδιά τους έχει γίνει «θέμα που προκαλεί ένταση»

Τζέσικα Άλμπα – Ντάνι Ραμίρεζ: Επίσημα πια μαζί, δημοσίευσαν κοινές φωτογραφίες στο Instagram