ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 20:04
LIFESTYLE

10.11.2025 19:45

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Σε συζητήσεις για την υιοθεσία παιδιού – «Έχει αλλάξει το καθεστώς»

10.11.2025 19:45
Σε συζητήσεις για την υιοθεσία ενός παιδιού βρίσκεται ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, όπως αποκαλύφθηκε σήμερα, Δευτέρα 10/11, στην εκπομπή «Buongiorno».

Συγκεκριμένα, η Φαίη Σκορδά, ανέφερε στον «αέρα» της εκπομπής της ότι έχει κάνει μία σχετική συζήτηση με τον συνεργάτη της, ενώ, μάλιστα, τον έχει παραπέμψει σε φίλη της που έχει ακολουθήσει την ίδια διαδικασία για την απόκτηση παιδιού, προκειμένου να τον συμβουλεύσει.

Επιβεβαίωσε την αποκάλυψη της Φαίης Σκορδά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος

«Κάναμε μια κουβέντα περί υιοθεσίας και του ζήτησα να κάνει μια συνάντηση με τη Φωτεινή Παντζιά…», είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια της εκπομπής, με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να επιβεβαιώνει τα λεγόμενά της, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι: «Έχει αλλάξει το καθεστώς και μπορούν και άνδρες να προχωρήσουν στη διαδικασία».

Η είδηση ενθουσίασε και τον Ανδρέα Μικρούτσικο, ο οποίος είπε: «Ο Δημήτρης; Εκπληκτικό, μπράβο, την αγάπη μου. Κάνε το, Δημήτρη! Θα έρχομαι νταντά, όσο χρειάζεται!».

«Μας έχεις αφήσει άναυδους», σημείωσε από την πλευρά του ο Άρης Καβατζίκης απευθυνόμενος στον Δημήτρη Ουγγαρέζο.

