Τζέσικα Άλμπα – Ντάνι Ραμίρεζ: Επίσημα πια μαζί, δημοσίευσαν κοινές φωτογραφίες στο Instagram

Η Τζέσικα Άλμπα και ο νέος σύντροφός της, Ντάνι Ραμίρεζ, έκαναν το επόμενο βήμα σε κάθε σύγχρονη σχέση, ανέβασαν κοινές φωτογραφίες τους στο Instagram.

Οι δυο τους δημοσίευσαν φωτογραφίες ο ένας του άλλου από το Baby2Baby Gala που παρουσίασε ο Πολ Μίτσελ, σε μια από τις πιο λαμπερές φιλανθρωπικές βραδιές της βιομηχανίας του θεάματος.

Η ηθοποιός και ο σταρ του “Top Gun: Maverick” πόζαραν αγκαλιάζοντας ο ένας τον άλλον σε πολλές selfies από την εκδήλωση του Σαββάτου.

Η εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων, που πραγματοποιήθηκε στο Pacific Design Center στο Δυτικό Χόλιγουντ το Σάββατο το βράδυ, προσέλκυσε σχεδόν 100 διασημότητες… συμπεριλαμβανομένων των Κέρι Ουάσινγκτον, Ολίβια Μαν, Τζούλι Μπόουεν, Μαλίν Άκερμαν και Σιάρα.

Διαβάστε επίσης:

Τροχαίο για τον Μαυρίκιο Μαυρικίου – «Έφυγα στο αντίθετο ρεύμα, το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς» (Video)

Αυτό είναι το ρολόι, που πουλήθηκε πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ – Τι το κάνει τόσο περιζήτητο (photos)

Κατερίνα Καινούργιου: Λαμπερή υποδοχή στην εκπομπή μετά την αποκάλυψη της εγκυμοσύνης της (Video)