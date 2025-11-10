search
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 19:01
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.11.2025 17:10

Τζέσικα Άλμπα – Ντάνι Ραμίρεζ: Επίσημα πια μαζί, δημοσίευσαν κοινές φωτογραφίες στο Instagram

10.11.2025 17:10
alba ramirez

Η Τζέσικα Άλμπα και ο νέος σύντροφός της, Ντάνι Ραμίρεζ, έκαναν το επόμενο βήμα σε κάθε σύγχρονη σχέση, ανέβασαν κοινές φωτογραφίες τους στο Instagram.

Οι δυο τους δημοσίευσαν φωτογραφίες ο ένας του άλλου από το Baby2Baby Gala που παρουσίασε ο Πολ Μίτσελ, σε μια από τις πιο λαμπερές φιλανθρωπικές βραδιές της βιομηχανίας του θεάματος.

Η ηθοποιός και ο σταρ του “Top Gun: Maverick” πόζαραν αγκαλιάζοντας ο ένας τον άλλον σε πολλές selfies από την εκδήλωση του Σαββάτου.

Η εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων, που πραγματοποιήθηκε στο Pacific Design Center στο Δυτικό Χόλιγουντ το Σάββατο το βράδυ, προσέλκυσε σχεδόν 100 διασημότητες… συμπεριλαμβανομένων των Κέρι Ουάσινγκτον, Ολίβια Μαν, Τζούλι Μπόουεν, Μαλίν Άκερμαν και Σιάρα.

Διαβάστε επίσης:

Τροχαίο για τον Μαυρίκιο Μαυρικίου – «Έφυγα στο αντίθετο ρεύμα, το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς» (Video)

Αυτό είναι το ρολόι, που πουλήθηκε πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ – Τι το κάνει τόσο περιζήτητο (photos)

Κατερίνα Καινούργιου: Λαμπερή υποδοχή στην εκπομπή μετά την αποκάλυψη της εγκυμοσύνης της (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απειλεί τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας: «Επιστρέψτε στη δουλειά σας τώρα, αλλιώς δεν θα πληρωθείτε»

Trump
MEDIA

Απορρίπτει τη συγγνώμη του BBC ο Τραμπ και δίνει τελεσίγραφο έως την Παρασκευή για «πλήρη ανάκληση» με την απειλή αγωγής 1 δισ.

DSA 1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Υποψήφιος στο ΔΣΑ έκανε σποτ με δικηγόρο … που σνιφάρει

marinakis_0209_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Άδωνι και οπλοκατοχή: Γνωστές και απόλυτα σεβαστές οι προσωπικές του απόψεις

fotia_pyrosvestiki_1906_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Αβώρανη Αιτωλοακαρνανίας: Πυρπόλησε το αυτοκίνητό του και απειλούσε τους πυροσβέστες με μαχαίρι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

sfakianaki_kili_cropped
LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Ο λόγος της απουσίας του από την αποτέφρωση της συζύγου του (Video)

treno-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γενιδούνιας στο topontiki.gr: Το τρένο μπήκε σε λάθος χάραξη, όχι σε λάθος γραμμή – Δικαιολογημένα πανικοβλήθηκε ο κόσμος

sloukas_faoul_peristeri
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το FairPlay του Σλούκα από παρότρυνση του Χουάντσο και με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να χειροκροτούν τον Παπαγεωργίου του Περιστερίου (Video)

tile8easi
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Χωρίς αντίπαλο το πρωί ο Μάνεσης - Μοιράστηκαν πρωτιές Mega, ΑΝΤ1 Star και ΣΚΑΪ στις υπόλοιπες ζώνες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 18:58
trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απειλεί τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας: «Επιστρέψτε στη δουλειά σας τώρα, αλλιώς δεν θα πληρωθείτε»

Trump
MEDIA

Απορρίπτει τη συγγνώμη του BBC ο Τραμπ και δίνει τελεσίγραφο έως την Παρασκευή για «πλήρη ανάκληση» με την απειλή αγωγής 1 δισ.

DSA 1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Υποψήφιος στο ΔΣΑ έκανε σποτ με δικηγόρο … που σνιφάρει

1 / 3