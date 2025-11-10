search
LIFESTYLE

Αυτό είναι το ρολόι, που πουλήθηκε πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ – Τι το κάνει τόσο περιζήτητο (photos)

PatekPhilippe

Ρολόι χειρός Patek Philippe, το οποίο είχε γίνει το 2016 και για σύντομο διάστημα το ακριβότερο που δημοπρατήθηκε ποτέ, έφτασε σε ιλιγγιώδη νέα τιμή το σαββατοκύριακο στην Ελβετία, ανακοίνωσε χθες ο οίκος δημοπρασιών Phillips.

Εκποιήθηκε έναντι 14.190.000 ελβετικών φράγκων (17,6 εκατομμυρίων δολαρίων, 15,2 εκατομμυρίων ευρώ).

Πριν από εννιά χρόνια, είχε αλλάξει χέρια έναντι 11 εκατ. ελβετικών φράγκων (11,8 εκατ. ευρώ).

Το Patek Philippe Perpetual Calendar Reference 1518, κατασκευασμένο το 1943, είναι ένα από τα μόλις τέσσερα γνωστά δείγματα που φτιάχτηκαν από ανοξείδωτο χάλυβα, κάτι ιδιαίτερα σπάνιο, που το έκανε ακόμη πιο περιζήτητο από τα ρολόγια που είναι φτιαγμένα από χρυσό.

Το ρεκόρ του 2016 για ρολόι χειρός καταρρίφθηκε πάντως το 2017, όταν δημοπρατήθηκε το Rolex Daytona που ανήκε άλλοτε στον χολιγουντιανό ηθοποιό Πολ Νιούμαν, έναντι 17,8 εκατομμυρίων δολαρίων (15,4 εκατ. ευρώ).

Κατόπιν, Patek Philippe Grandmaster Chime πωλήθηκε το 2019 έναντι 31 εκατ. δολαρίων (26,8 εκατ. ευρώ).

Η πώληση που έγινε το σαββατοκύριακο κατέστησε το Reference 1518 «ένα από τα ακριβότερα ρολόγια στην ιστορία», σημείωσε ο οίκος δημοπρασιών.

Η δημοπρασία διήρκεσε κάτι λιγότερο από εννιάμισι λεπτά και προσέλκυσε πέντε επίδοξους αγοραστές. Η πώληση έγινε σε πρόσωπο που συμμετείχε τηλεφωνικά.

Συλλέκτες, έμποροι και ωρολογοποιοί παρέστησαν στην πώληση σε αίθουσα του ξενοδοχείου Président στη Γενεύη.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης δημοπρασίας πωλήθηκαν 207 συλλεκτικά ρολόγια χειρός, έναντι 66,8 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που συγκεντρώθηκε ποτέ σε τέτοια δημοπρασία, σύμφωνα με τον οίκο. Συμμετείχαν 1.886 επίδοξοι αγοραστές από 72 χώρες.

Φωτογραφίες: phillips.com

