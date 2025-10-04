search
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.10.2025 23:00
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.10.2025 16:41

Η Τζέσικα Άλμπα έπαθε …Μπαρμπαρίγου: Μπήκε στην κουζίνα και έφτιαξε κεφτεδάκια και τζατζίκι (Video)

04.10.2025 16:41
alba

Τις ικανότητές της βάλθηκε να αποδείξει η Τζέσικα Άλμπα.

Η 44χρονη χολιγουντιανή σταρ μπήκε στην κουζίνα και άρχισε να ζυμώνει κιμά για να φτιάξει σπιτικά κεφτεδάκια. Έφτιαξε τζατζίκι και μια σαλάτα, που έφερνε σε χωριάτικη.

«Στο μενού: κεφτεδάκια εμπνευσμένα από την ελληνική κουζίνα με σπιτικό τζατζίκι και σαλάτα με ντομάτα, αγγούρι και φέτα» έγραψε στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της στο Instagram.

Η ίδια έδειχνε να απολαμβάνει τη διαδικασία, εξηγώντας βήμα προς βήμα τις συνταγές και δίνοντας συμβουλές στους ακολούθους της ως άλλη …Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.

Διαβάστε επίσης:

Χάιντι Κλουμ: Με διάφανο φόρεμα στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού (Photo)

Βασίλης Μπισμπίκης για τροχαίο: «Ζήτησα συγγνώμη, τους κοίταξα στα μάτια» (Video)

Γραμμέλη κατά Μπισμπίκη: «Το πρόσωπο στο Σύνταγμα είναι ο Ρούτσι και όχι η Βανδή ή ο Μπισμπίκης»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
volosAEL1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΛ-Βόλος 2-5: Παράσταση για έναν ρόλο το ντέρμπι της Θεσσαλίας

sofia-mitsotaki
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αγανακτισμένη απάντηση της Σοφίας Μητσοτάκη στον Καραχάλιο: «Έλεος με τα fake news»

greta tunberg 9987- new
ΚΟΣΜΟΣ

Γκρέτα Τούνμπεργκ: Καταγγελίες για κακομεταχείρισή της από το Ισραήλ προς παραδειγματισμό – «Την έσυραν από τα μαλλιά, την χτύπησαν, μπροστά μας»

panserraikos11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανσερραϊκός-Αστέρας Τρίπολης 2-1: Σεφτές στις νίκες για τα «Λιοντάρια»

trump-netaniahu-346
ΚΟΣΜΟΣ

«Μπίμπι αυτή είναι η ευκαιρία σου για νίκη»: Πώς ο Τραμπ έπεισε τον Νετανιάχου – Ο ρόλος του Ερντογάν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση, λες και είχε ποδοσφαιρική μετάδοση, ο Alpha την Πέμπτη (2/10) - Απογειώθηκε χάρη και στη σειρά «Να με λες μαμά»

mirage_2000_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ουκρανία: Ενεργή εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο θέλουν ΗΠΑ και Γαλλία - Πιέζουν για πώληση Mirage στο Κίεβο

tatiana_stefanidou_new
MEDIA

Power Talk: Τέλος η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

revma_0512_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΔΜΗΕ: Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας θα υπολογίζονται πλέον κάθε 15 λεπτά

ilektriko_aftokinito_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πόσα ευρώ καίει σε ρεύμα στα 100 km; – Παραδείγματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 04.10.2025 22:55
volosAEL1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΛ-Βόλος 2-5: Παράσταση για έναν ρόλο το ντέρμπι της Θεσσαλίας

sofia-mitsotaki
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αγανακτισμένη απάντηση της Σοφίας Μητσοτάκη στον Καραχάλιο: «Έλεος με τα fake news»

greta tunberg 9987- new
ΚΟΣΜΟΣ

Γκρέτα Τούνμπεργκ: Καταγγελίες για κακομεταχείρισή της από το Ισραήλ προς παραδειγματισμό – «Την έσυραν από τα μαλλιά, την χτύπησαν, μπροστά μας»

1 / 3