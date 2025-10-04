Η Τζέσικα Άλμπα έπαθε …Μπαρμπαρίγου: Μπήκε στην κουζίνα και έφτιαξε κεφτεδάκια και τζατζίκι (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τις ικανότητές της βάλθηκε να αποδείξει η Τζέσικα Άλμπα.
Η 44χρονη χολιγουντιανή σταρ μπήκε στην κουζίνα και άρχισε να ζυμώνει κιμά για να φτιάξει σπιτικά κεφτεδάκια. Έφτιαξε τζατζίκι και μια σαλάτα, που έφερνε σε χωριάτικη.
«Στο μενού: κεφτεδάκια εμπνευσμένα από την ελληνική κουζίνα με σπιτικό τζατζίκι και σαλάτα με ντομάτα, αγγούρι και φέτα» έγραψε στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της στο Instagram.
Η ίδια έδειχνε να απολαμβάνει τη διαδικασία, εξηγώντας βήμα προς βήμα τις συνταγές και δίνοντας συμβουλές στους ακολούθους της ως άλλη …Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.
Διαβάστε επίσης:
Χάιντι Κλουμ: Με διάφανο φόρεμα στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού (Photo)
Βασίλης Μπισμπίκης για τροχαίο: «Ζήτησα συγγνώμη, τους κοίταξα στα μάτια» (Video)
Γραμμέλη κατά Μπισμπίκη: «Το πρόσωπο στο Σύνταγμα είναι ο Ρούτσι και όχι η Βανδή ή ο Μπισμπίκης»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.