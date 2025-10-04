Η Τζέσικα Άλμπα έπαθε …Μπαρμπαρίγου: Μπήκε στην κουζίνα και έφτιαξε κεφτεδάκια και τζατζίκι (Video)

Τις ικανότητές της βάλθηκε να αποδείξει η Τζέσικα Άλμπα.

Η 44χρονη χολιγουντιανή σταρ μπήκε στην κουζίνα και άρχισε να ζυμώνει κιμά για να φτιάξει σπιτικά κεφτεδάκια. Έφτιαξε τζατζίκι και μια σαλάτα, που έφερνε σε χωριάτικη.

«Στο μενού: κεφτεδάκια εμπνευσμένα από την ελληνική κουζίνα με σπιτικό τζατζίκι και σαλάτα με ντομάτα, αγγούρι και φέτα» έγραψε στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της στο Instagram.

Η ίδια έδειχνε να απολαμβάνει τη διαδικασία, εξηγώντας βήμα προς βήμα τις συνταγές και δίνοντας συμβουλές στους ακολούθους της ως άλλη …Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.

Διαβάστε επίσης:

Χάιντι Κλουμ: Με διάφανο φόρεμα στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού (Photo)

Βασίλης Μπισμπίκης για τροχαίο: «Ζήτησα συγγνώμη, τους κοίταξα στα μάτια» (Video)

Γραμμέλη κατά Μπισμπίκη: «Το πρόσωπο στο Σύνταγμα είναι ο Ρούτσι και όχι η Βανδή ή ο Μπισμπίκης»