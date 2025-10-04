Χάιντι Κλουμ: Με διάφανο φόρεμα στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού (Photo)

Με διάφανο φόρεμα εμφανίστηκε η Χάιντι Κλουμ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Το 52χρονο μοντέλο, που τράβηξε όλα τα βλέμματα με την αποκαλυπτική της εμφάνιση, έδωσε το «παρών» το απόγευμα της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου στην επίδειξη του οίκου Vetements.

Η Χάιντι Κλουμ εμφανίστηκε αρχικά μπροστά στους φωτογράφους φορώντας ένα φαρδύ παλτό και μαύρα γυαλιά ηλίου, έχοντας στο πλευρό της την κόρη της, Λένι.

Braless Heidi Klum, 52, leaves little to the imagination in a sheer gown and thong – while sporting gold teeth – as she joins daughter Leni, 21, at Paris Fashion Week show https://t.co/E6hhRmkRlm — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 3, 2025

Όταν η Λένι αποχώρησε για να φωτογραφηθεί μόνη της η μητέρα της, η Κλουμ έβγαλε το παλτό της, αποκαλύπτοντας μια άλλη εκδοχή του «naked dress».

Το μακρύ φόρεμα ήταν φτιαγμένο από διάφανη δαντέλα, με μακριά μανίκια και ενσωματωμένα γάντια που κάλυπταν τις άκρες των δαχτύλων. Το μοντέλο φορούσε μόνο το κάτω εσώρουχό της, ενώ τα μαλλιά της κάλυπταν μερικώς το στήθος της.

