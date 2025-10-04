Γραμμέλη κατά Μπισμπίκη: «Το πρόσωπο στο Σύνταγμα είναι ο Ρούτσι και όχι η Βανδή ή ο Μπισμπίκης»

Τη συνάντηση του Βασίλη Μπισμπίκη με τον πατέρα Πάνο Ρούτσι, στο Σύνταγμα, σχολίασε η Αφροδίτη Γραμμέλη.

Η δημοσιογράφος επισήμανε πως θα ήταν καλό η επίσκεψη αυτή να γίνει χωρίς κάμερες, με αφορμή τις δηλώσεις του ηθοποιού πως ο πατέρας – απεργός πείνας ζήτησε να δει τον ίδιο αλλά και τη Δέσποινα Βανδή.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί έπρεπε να γίνει αυτή η δήλωση στις κάμερες. Ο πόνος είναι μεγαλύτερος από οποιοδήποτε σχόλιο. Θα προτιμούσα να πάει στο Σύνταγμα χωρίς τις κάμερες. Δεν με ενδιαφέρει αν ζήτησε τη Δέσποινα Βανδή ή τον Βασίλη Μπισμπίκη ή οποιοδήποτε γνωστό. Η υπόθεση του κ. Ρούτσι δεν έχει να κάνει με τους διασήμους. Το πρόσωπο στο Σύνταγμα είναι ο Ρούτσι και όχι η Βανδή ή ο Μπισμπίκης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

