04.10.2025 09:34

Γραμμέλη κατά Μπισμπίκη: «Το πρόσωπο στο Σύνταγμα είναι ο Ρούτσι και όχι η Βανδή ή ο Μπισμπίκης»

04.10.2025 09:34
Τη συνάντηση του Βασίλη Μπισμπίκη με τον πατέρα Πάνο Ρούτσι, στο Σύνταγμα, σχολίασε η Αφροδίτη Γραμμέλη.

Η δημοσιογράφος επισήμανε πως θα ήταν καλό η επίσκεψη αυτή να γίνει χωρίς κάμερες, με αφορμή τις δηλώσεις του ηθοποιού πως ο πατέρας – απεργός πείνας ζήτησε να δει τον ίδιο αλλά και τη Δέσποινα Βανδή.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί έπρεπε να γίνει αυτή η δήλωση στις κάμερες. Ο πόνος είναι μεγαλύτερος από οποιοδήποτε σχόλιο. Θα προτιμούσα να πάει στο Σύνταγμα χωρίς τις κάμερες. Δεν με ενδιαφέρει αν ζήτησε τη Δέσποινα Βανδή ή τον Βασίλη Μπισμπίκη ή οποιοδήποτε γνωστό. Η υπόθεση του κ. Ρούτσι δεν έχει να κάνει με τους διασήμους. Το πρόσωπο στο Σύνταγμα είναι ο Ρούτσι και όχι η Βανδή ή ο Μπισμπίκης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αγανακτισμένη απάντηση της Σοφίας Μητσοτάκη στον Καραχάλιο: «Έλεος με τα fake news»

greta tunberg 9987- new
ΚΟΣΜΟΣ

Γκρέτα Τούνμπεργκ: Καταγγελίες για κακομεταχείρισή της από το Ισραήλ προς παραδειγματισμό – «Την έσυραν από τα μαλλιά, την χτύπησαν, μπροστά μας»

panserraikos11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανσερραϊκός-Αστέρας Τρίπολης 2-1: Σεφτές στις νίκες για τα «Λιοντάρια»

trump-netaniahu-346
ΚΟΣΜΟΣ

«Μπίμπι αυτή είναι η ευκαιρία σου για νίκη»: Πώς ο Τραμπ έπεισε τον Νετανιάχου – Ο ρόλος του Ερντογάν

XIONIA_XALKIDIKH
ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσαν τα πρώτα χιόνια: Προβληματισμένοι οι κτηνοτρόφοι – Παραμένουν αποκλεισμένοι λόγω ευλογιάς (Video)

MEDIA

Τηλεθέαση, λες και είχε ποδοσφαιρική μετάδοση, ο Alpha την Πέμπτη (2/10) - Απογειώθηκε χάρη και στη σειρά «Να με λες μαμά»

mirage_2000_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ουκρανία: Ενεργή εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο θέλουν ΗΠΑ και Γαλλία - Πιέζουν για πώληση Mirage στο Κίεβο

tatiana_stefanidou_new
MEDIA

Power Talk: Τέλος η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

revma_0512_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΔΜΗΕ: Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας θα υπολογίζονται πλέον κάθε 15 λεπτά

ilektriko_aftokinito_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πόσα ευρώ καίει σε ρεύμα στα 100 km; – Παραδείγματα

