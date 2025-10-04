search
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.10.2025 23:20
LIFESTYLE

04.10.2025 12:05

Βασίλης Μπισμπίκης για τροχαίο: «Ζήτησα συγγνώμη, τους κοίταξα στα μάτια» (Video)

04.10.2025 12:05
bisbikis-new (2)

Δημόσια συγγνώμη για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη ζήτησε ο Βασίλης Μπισμπίκης.

«Από την Κυριακή έχω πει συγγνώμη σε μία κυρία που είχε έρθει στο αστυνομικό τμήμα. Την επόμενη ημέρα μετά το δικαστήριο πήγα να τους βρω, αλλά ήταν δημοσιογράφοι απ’ έξω. Την Τρίτη το πρωί πήγα και τους βρήκα και του ζήτησε συγγνώμη. Το λέω δημόσια, συγγνώμη. Ήθελα πρώτα να τους δω στα μάτια, να τους ζητήσω συγγνώμη και μετά να το έλεγα δημόσια», είπε ο ηθοποιός μιλώντας στο Mega.

Για τον Πάνο Ρούτσι

Αναφερόμενος στην παρουσία του στο Σύνταγμα και τη συνάντησή του με τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, ο Βασίλης Μπισμπίκης εξήγησε: «Θα μπορούσα να το κάνω σε δεύτερο χρόνο, αλλά τώρα με κάλεσαν να το κάνω. Κάλεσαν και τη Δέσποινα αλλά είναι στη Θεσσαλονίκη».

«Τον υποστηρίζουμε όλοι τον Πάνο Ρούτσι σε αυτό που ζητάει. Να μάθει πώς πέθανε το παιδί του. Ήρθα εδώ ως άνθρωπος σε άνθρωπο που βλέπω το δίκαιο», πρόσθεσε.

