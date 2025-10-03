Βασίλης Μπισμπίκης: Ζήτησε συγγνώμη για το τροχαίο στη Φιλοθέη – Η συνάντηση με τους κατοίκους που υπέστησαν ζημιές (Video)

Το τροχαίο που προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης, παίρνοντας σβάρνα ΙΧ στη Φιλοθέη με το όχημά του εξακολουθεί να απασχολεί την επικαιρότητα, με τον Γιώργο Λιάγκα να προβάλλει στην εκπομπή του δηλώσεις των κατοίκων της περιοχής.

Μια εξ αυτών, που από το τροχαίο υπέστη, μάλιστα, ζημιές στο γκαράζ της, αποκάλυψε ότι ο ηθοποιός επισκέφθηκε το σπίτι της, προσέφερε γλυκά, ζήτησε συγγνώμη και τη διαβεβαίωσε ότι θα αποκαταστήσει πλήρως τη ζημιά ακόμα και στην περίπτωση που δεν το κάνει η ασφαλιστική.

«Ήρθε στο σπίτι μου και μου ζήτησε συγγνώμη ο άνθρωπος. Τι άλλο; Να τον κρεμάσουμε πια; Εντάξει. Τελείωσε αυτή η ιστορία. Ήρθε στα σπίτια μας χθες και μας ζήτησε συγγνώμη. Μια χαρά ήταν. Τι να μας πει; Εντάξει, καλά ήταν. Θα προχωρήσει στη δίκη, τι να πούμε άλλο πια; Το εξαντλήσαμε το θέμα. Όλα τελείωσαν, δεν ξέρω τι θα γίνει στο δικαστήριο, εν πάση περιπτώσει, ήρθε ζήτησε συγγνώμη, κακώς συνέβη έτσι που συνέβη, αν είχε έρθει το Σάββατο το πρωί δεν θα είχε δοθεί τέτοια έκταση, θα είχε τελειώσει. Θα αποκαταστήσει τη ζημιά. Αυτό επιθυμούμε, να αποκαταστήσει πλήρως τη ζημιά εδώ και τελείωσε η ιστορία, αυτό ήταν» δήλωσε.

Παράλληλα, τόνισε ότι η καθυστέρηση στην ανάληψη ευθυνών εκ μέρους του ηθοποιού δυσκόλεψε την κατάσταση και προκάλεσε πρόσθετη ταλαιπωρία, καθώς αν είχε γίνει εξ αρχής, δεν θα είχε πάρει τόση έκταση το θέμα.

«Ήρθε σπίτι μου, δεν μπορούσα μέσα στο σπίτι μου να βρίσω τον άνθρωπο ή να του… τι να κάνουμε. Ήρθε σπίτι μας έφερε και γλυκά. Μια χαρά ήταν. Τι να κάνουμε τώρα; Δηλαδή πραγματικά το θέμα είναι να μη συμβαίνουν τέτοια πράγματα, μέχρι εδώ εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά. Απλά έπρεπε να έχει αναλάβει τις ευθύνες του νωρίτερα, αυτό ήταν το θέμα. Αν είχε έρθει το Σάββατο το πρωί, ούτε εσείς θα είχατε δουλειά, ούτε θα είχε πάρει τέτοια έκταση το θέμα, αυτό ήταν το στενάχωρο. Αν είχε έρθει το Σάββατο θα είχαν λήξει όλα, θα είχαμε τελειώσει και δεν θα είχαμε ταλαιπωρηθεί, διότι για εμένα τουλάχιστον, είναι μεγάλη ταλαιπωρία τώρα, συνεργεία να έρθουν να φτιάξουν όλο αυτό, δικαστήρια, πράγματα, δηλαδή τι να συζητάμε» πρόσθεσε.

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