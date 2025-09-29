Βασίλης Μπισμπίκης: Ποινική δίωξη για πλημμέλημα, που διέλυσε αρκετά αυτοκίνητα στη Φιλοθέη

Ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος ασκήθηκε σε βάρος του Βασίλη Μπισμπίκη. Συγκεκριμένα του ασκήθηκε δίωξη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων). Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών για να δικαστεί.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα του Σαββάτου, ο ηθοποιός προκάλεσε τροχαίο ατύχημα στη Φιλοθέη παρασέρνοντας αρκετά αυτοκίνητα και μία γκαραζόπορτα.

Το πρωί της Δευτέρας (29/9), οδηγήθηκε, φορώντας χειροπέδες, ενώπιον του εισαγγελέα και εναντίον του ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων).

Το χρονικό της υπόθεσης

Τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/09), ο |Βασίλης Μπισμπίκης προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και σε μάντρα, επί της οδού Δοϊράνης στη Φιλοθέη, με το όχημά του.

Στη συνέχεια, φέρεται να εγκατέλειψε το δικό του αγροτικό όχημα σε απόσταση 400 μέτρων. Λίγες ώρες αργότερα, εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή, ενώ είχε ενεργοποιηθεί η διαδικασία του αυτοφώρου, καθώς έγιναν καταγγελίες στην ΕΛΑΣ από τους ιδιοκτήτες των κατεστραμμένων οχημάτων.

Το απόγευμα της Κυριακής (28/9), ο ηθοποιός παρουσιάστηκε στο Α Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής όπου και κρατήθηκε, αφού ομολόγησε ότι εκείνος ήταν ο οδηγός του αγροτικού που τα ξημερώματα του Σαββάτου προσέκρουσε σε αρκετά σταθμευμένα ΙΧ και σε μια μάντρα στην οδό Δοϊράνης και κατόπιν, εξαφανίστηκε. Το θηριώδες όχημα, το οποίο έχει υποστεί επίσης μεγάλες ζημιές βρίσκεται σε καθεστώς δέσμευσης.

Διαβάστε επίσης:

Τέμπη: Δημητρακόπουλος «αδειάζει» Φλωρίδη – Σε 2 μήνες οι τοξικολογικές εξετάσεις, καμία καθυστέρηση δίκης ή παραγραφή

Κακοκαιρία: Προβλήματα στο Ηράκλειο, ποτάμια λάσπης σε Βιάννο και Μεσαρά – Απεγκλωβισμοί από την ΟΠΚΕ στη Ζάκυνθο (videos)

Στην Ευελπίδων ο Βασίλης Μπισμπίκης – Απολογείται για το τροχαίο στη Φιλοθέη (Video)