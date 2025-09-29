Στην Ευελπίδων σήμερα ο Μπισμπίκης – Τα βίντεο από το κρητικό γλέντι πριν πάρει σβάρνα τα ΙΧ (Videos)

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα το πρωί ο Βασίλης Μπισμπίκης ο οποίος το απόγευμα της Κυριακής (28-9) παρουσιάστηκε στο Α Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής και ομολόγησε ότι εκείνος ήταν ο οδηγός του αγροτικού που τα ξημερώματα του Σαββάτου προσέκρουσε σε τρία σταθμευμένα ΙΧ και σε μια μάντρα στη Φιλοθέη, και κατόπιν, εξαφανίστηκε.

Ο ηθοποιός πέρασε τη νύχτα κρατούμενος στο Τμήμα Τροχαίας Κηφισιάς και θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα. Παράλληλα, το αυτοκίνητό του που, επίσης, έχει υποστεί μεγάλες ζημιές βρίσκεται υπό καθεστώς δέσμευσης.

Σημειώνεται ότι με βάση τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), Εγκατάλειψη Τόπου Τροχαίου Ατυχήματος με Υλικές Ζημιές (όπως αναφέρεται και στο άρθρο 43 του παλαιού ΚΟΚ) προβλέπει ποινές που αφορούν τον οδηγό, όπως πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινική δίωξη βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα για επικίνδυνη οδήγηση. Οι ακριβείς ποινές και η κλιμάκωσή τους εξαρτώνται από το αν ο οδηγός είναι υπότροπος, με την πρώτη υποτροπή να οδηγεί σε μεγαλύτερα πρόστιμα και χρόνους αφαίρεσης άδειας, και την περαιτέρω υποτροπή να επιφέρει ακόμη πιο αυστηρές ποινές.

Τα βίντεο από το γλέντι

Την ίδια ώρα, η έρευνα της αστυνομίας αναφορικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ηθοποιός έχασε τον έλεγχο του αγροτικού και «καρφώθηκε» στα τρία ΙΧ, συνεχίζεται.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές είναι ο ηθοποιός να οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, σε ποσότητα μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο, καθώς, όπως ο ίδιος υποστήριξε στην κατάθεσή του, νωρίτερα βρισκόταν σε ένα κρητικό γλέντι στην περιοχή της Μεταμόρφωσης.

Το protothema.gr έφερε στη δημοσιότητα δύο βίντεο από τις ώρες που προηγήθηκαν του ατυχήματος στην Φιλοθέη, με τον Βασίλη Μπισμπίκη να διασκεδάζει με την παρέα του σε γλέντι που διοργάνωνε ο τοπικός σύλλογος Κρητών.

Ο ηθοποιός φαίνεται αρχικά να κάθεται στα πρώτα τραπέζια και να συνομιλεί με φίλους του ενώ στη συνέχεια, ανέβηκε στη σκηνή τραγουδώντας και χορεύοντας σε εύθυμη διάθεση.

Αμέσως μετά – κατά δήλωσή του – πήρε το θηριώδες αγροτικό και κατευθύνθηκε προς το σπίτι του, προκαλώντας το ατύχημα στη Φιλοθέη.

Υπενθυμίζεται πως στο γλέντι που διασκέδαζε ο ηθοποιός στη Μεταμόρφωση το βράδυ της Παρασκευής σημειώθηκε και η άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε 20 άτομα με 2 από αυτούς να καταλήγουν στο Νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα από μαχαίρι.

«Βρήκα δυο οχήματα κι ήρθα να κάνω δήλωση, αυτό είναι όλο»

«Ήρθα στο τμήμα να κάνω μια δήλωση γιατί με ειδοποίησαν από την Αστυνομία για φθορές σε δυο οχήματα. Και ήρθα να κάνω μια δήλωση. Δεν έχω συλληφθεί. Σε μια στροφή βρήκα δυο οχήματα κοντά στο σπίτι μου στη Φιλοθέη με ένα αγροτικό αυτοκίνητο Ford Raptor που έχω και αυτό είναι όλο. Ήρθα να κάνω δήλωση και δεν έχει γίνει κάτι» υποστήριξε ο ηθοποιός σε δήλωσή του στο newsit.gr.

Η εμφάνισή του στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού μετά το τροχαίο

Λίγες ώρες αργότερα, ο Βασίλης Μπισμπίκης εμφανίστηκε χαμογελαστός κι ευδιάθετος στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, μίλησε για τη σχέση του με τη Δέσποινα Βανδή, την περιπέτεια της υγείας του, αλλά και τα επαγγελματικά του σχέδια για τον χειμώνα.

Οι κάτοικοι της οδού Καραολή και Δημητρίου που είχαν δει τις ζημιές στα αυτοκίνητά τους, επικοινώνησαν με την αστυνομία προκειμένου να καταγγείλουν το συμβάν και το γεγονός ότι ο υπαίτιος είχε φροντίσει να εγκαταλείψει το σημείο, χωρίς να αφήσει έστω ένα σημείωμα προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία της αποζημίωσης των παθόντων μέσω της ασφαλιστικής του εταιρείας.

Εξετάζοντας υλικό από βίντεο, η αστυνομία κατέληξε ότι ο ηθοποιός ήταν ο υπαίτιος των καταστροφών, εντοπίζοντας το μαύρο ford να παρασέρνει τα οχήματα στο διάβα του. Από την πινακίδα κυκλοφορίας του ήταν θέμα χρόνου να φτάσουν στον ιδιοκτήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικού τον είχαν αναζητήσει στο σπίτι του, πληροφορήθηκαν ότι ήταν στο θέατρο και εν τέλει, ο ηθοποιός εμφανίσθηκε αυτοβούλως στο τμήμα τροχαίας της Κηφισιάς.

