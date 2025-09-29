search
29.09.2025 07:13

Στην Ευελπίδων οδηγείται ο Μπισμπίκης – Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ για την εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος

29.09.2025 07:13
bisbikis_new

Στην Ευελπίδων οδηγείται ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης κατηγορούμενος ότι προκάλεσε φθορές με το αυτοκίνητό του σε σταθμευμένα οχήματα, μια μάντρα και μια γκαραζόπορτα και εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος, στην οδό Καραολή και Δημητρίου στη Φιλοθέη.

Ο ηθοποιός παρέμεινε το βράδυ κρατούμενος στο Τμήμα Τροχαίας Κηφισιάς. 

Ο ηθοποιός παραδέχθηκε στους αστυνομικούς της τροχαίας Κηφισιάς ότι εκείνος οδηγούσε το θηριώδες Ford Raptor τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Και το αυτοκίνητο του ηθοποιού, που βρίσκεται σε καθεστώς δέσμευσης, έχει υποστεί μεγάλες ζημιές. 

Ο Βασίλης Μπισμπίκης λίγες ώρες μετά το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη εμφανίστηκε στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανου στον Alpha. Μάλιστα εκεί πήγε με ταξί, αφού είχε εγκαταλείψει και το δικό του αυτοκίνητο το οποίο και έχει και αυτό ζημιές ζημιές.

Πρέπει να σημειωθεί ότι στον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές (όπως αναφέρεται και στο άρθρο 43 του παλαιού ΚΟΚ) προβλέπει ποινές που αφορούν τον οδηγό, όπως πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινική δίωξη βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα για επικίνδυνη οδήγηση.

Οι ακριβείς ποινές και η κλιμάκωσή τους εξαρτώνται από το αν ο οδηγός είναι υπότροπος, με την πρώτη υποτροπή να οδηγεί σε μεγαλύτερα πρόστιμα και χρόνους αφαίρεσης άδειας, και την περαιτέρω υποτροπή να επιφέρει ακόμη πιο αυστηρές ποινές.

