Στο τμήμα για εξηγήσεις ο Βασίλης Μπισμπίκης: Προκάλεσε φθορές σε σταθμευμένα ΙΧ και εγκατέλειψε το σημειο

Στην ΑΤ Κηφισιάς παρουσιάστηκε ο γνωστός ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης μετά από αναζητήσεις της ΕΛ.ΑΣ., καθώς φέρεται να προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη με το όχημά του και εγκατέληψε το σημείο.

Μετά το περιστατικό έγιναν καταγγελίες στην ΕΛ.ΑΣ. με αποτέλεσμα ο κ. Μπισμπίκης να αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Πρόκειται για περιστατικό που έγινε το βράδυ του Σαββάτου κατά πληροφορίες.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι ο ηθοποιός να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Να σημειωθεί ότι με βάση τον νέο Ποινικό Κώδικα, η πρόκληση ζημιών και η εγκατάλειψη του σημείου συνιστούν πλημμέλημα.

Διαβάστε επίσης:

Τέμπη – Πάνος Ρούτσι: Σε εξέλιξη οι μαζικές συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στον απεργό πείνας – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (Video/Photos)

Τραγωδία στο Γαλαξίδι: Δύο νεκροί σε τροχαίο και ένας τραυματίας

Βοιωτία: «Ή με σώζεις ή αυτοκτονώ» – Τι λέει ο βασικός μάρτυρας της φρικιαστικής υπόθεσης (Video)