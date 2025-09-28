search
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.09.2025 21:17
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.09.2025 19:47

Στο τμήμα για εξηγήσεις ο Βασίλης Μπισμπίκης: Προκάλεσε φθορές σε σταθμευμένα ΙΧ και εγκατέλειψε το σημειο

28.09.2025 19:47
vasilis-bisbikis-new

Στην ΑΤ Κηφισιάς παρουσιάστηκε ο γνωστός ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης μετά από αναζητήσεις της ΕΛ.ΑΣ., καθώς φέρεται να προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη με το όχημά του και εγκατέληψε το σημείο.

Μετά το περιστατικό έγιναν καταγγελίες στην ΕΛ.ΑΣ. με αποτέλεσμα ο κ. Μπισμπίκης να αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Πρόκειται για περιστατικό που έγινε το βράδυ του Σαββάτου κατά πληροφορίες.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι ο ηθοποιός να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Να σημειωθεί ότι με βάση τον νέο Ποινικό Κώδικα, η πρόκληση ζημιών και η εγκατάλειψη του σημείου συνιστούν πλημμέλημα.

Διαβάστε επίσης:

Τέμπη – Πάνος Ρούτσι: Σε εξέλιξη οι μαζικές συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στον απεργό πείνας – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (Video/Photos)

Τραγωδία στο Γαλαξίδι: Δύο νεκροί σε τροχαίο και ένας τραυματίας

Βοιωτία: «Ή με σώζεις ή αυτοκτονώ» – Τι λέει ο βασικός μάρτυρας της φρικιαστικής υπόθεσης (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
jd-vance_1108_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Βανς: Εξετάζουμε το ενδεχόμενο χορήγησης πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία

rutsi-omilia
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη – Πάνος Ρούτσι: Μαζικό κύμα αλληλεγγύης στον απεργό πείνας σε πολλές πόλεις της χώρας (Video/Photos)

fotia-naos-michigan
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε εκκλησία στο Μίσιγκαν – Τουλάχιστον ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες (Video)

kifisia-panigiriko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Τρομερός Τετέι και διπλό η Κηφισιά μέσα στον ΟΦΗ (1-3)

vroxi-andras
ΕΛΛΑΔΑ

«Πέσιμο» στους μετεωρολόγους από πολίτες για την κακοκαιρία που τελικά δεν χτύπησε την ξηρά – Τι απάντησε ο Τσατραφύλλιας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
doner kebab 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έχασε τη μάχη του ντονέρ η Τουρκία: Οι Γερμανοί πέτυχαν να μην παρασκευάζεται με βάση κανόνες της Άγκυρας

dromos taxytita
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Μόλις 4 δευτερόλεπτα ανά χιλιόμετρο»: Καθηγητής μαθηματικών εξηγεί γιατί δεν έχει νόημα να τρέχουμε με 140 χλμ./ώρα

klairi-katsantoni-new
LIFESTYLE

Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι σήμερα η «Ελένη» από το «Ρετιρέ» - Σπάνια δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού (Photos)

iordanidis
LIFESTYLE

«Ρε άντε κοιτάξτε τη δουλειά σας!»: Έξαλλος ο Τάσος Ιορδανίδης (Video)

liagkas-mpalaskas-new
MEDIA

Το Πρωινό: H σύσκεψη για το ...στριπτίζ Μπαλάσκα και το τηλεφώνημα στον Λιάγκα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28.09.2025 21:17
jd-vance_1108_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Βανς: Εξετάζουμε το ενδεχόμενο χορήγησης πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία

rutsi-omilia
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη – Πάνος Ρούτσι: Μαζικό κύμα αλληλεγγύης στον απεργό πείνας σε πολλές πόλεις της χώρας (Video/Photos)

fotia-naos-michigan
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε εκκλησία στο Μίσιγκαν – Τουλάχιστον ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες (Video)

1 / 3