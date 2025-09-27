Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός πήρε παραμάζωμα 8 παρκαρισμένα αμάξια (Video)

Υλικές ζημιές σε οκτώ σταθμευμένα οχήματα προκάλεσε ένας 37χρονος οδηγός στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Ο άνδρας συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής καθώς, σύμφωνα με τη Αστυνομία, οδηγώντας επικίνδυνα στην οδό Ούλωφ Πάλμε, έπεσε πάνω στα οχήματα ενώ αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο για την ύπαρξη οινοπνεύματος στον οργανισμό του.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται η ΕΡΤ, ο 37χρονος δημιουργεί συχνά φασαρίες. Μεθάει συνέχεια και πετάει γλάστρες από το μπαλκόνι. Ο συλληφθέντας οδηγείται στον εισαγγελέα.

