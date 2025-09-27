«Ελευθέριος Βενιζέλος»: Χάος ξανά στο αεροδρόμιο – Ταλαιπωρία για 266 πτήσεις (Video)

Συνεχίζεται και σήμερα (27/9) η ταλαιπωρία για τους επίδοξους επιβάτες στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς υπάρχουν καθυστερήσεις – τόσο σε πτήσεις του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού – διάρκειας 30 ακόμα και 40 λεπτών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, υπάρχουν καθυστερήσεις σε πάνω από 266 πτήσεις. Αυτές, θα συνεχιστούν, όπως φαίνεται, αφού οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας αποφάσισαν τον έλεγχο 28 πτήσεων ανά ώρα και όχι 36 που είχαν καταλήξει να διαχειρίζονται.

Από το πρωί οι ταξιδιώτες πρέπει να επιδείξουν μεγάλη υπομονή στις ουρές που έχουν δημιουργηθεί στο «Ελ. Βενιζέλος» ωστόσο τα νεύρα δεν λείπουν.

Οι καθυστερήσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας καθώς όλο αυτό θα πηγαίνει αλυσιδωτά.

Χθες, αργά το απόγευμα οι καθυστερήσεις έφταναν και τις δύο ώρες και αφορούν πτήσεις τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού.

​Σύμφωνα με ανακοινώσεις αεροπορικών εταιρειών και του ίδιου του αεροδρομίου, που επικαλείται το Orange Press Agency, ο Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) εφαρμόζει περιορισμούς χωρητικότητας στη διαχείριση του εναέριου χώρου, με αποτέλεσμα τη μείωση των διαθέσιμων αφίξεων κατά περίπου 25%.

Το επιβατικό κοινό καλείται να επικοινωνεί με τις αεροπορικές εταιρείες του για ενημέρωση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι περιορισμοί σχετίζονται με συζητήσεις για το νομοσχέδιο μετατροπής της ΥΠΑ σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, καθώς και με θέματα υπερωριών και αποδοχών των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

