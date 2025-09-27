search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.09.2025 13:19
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.09.2025 11:56

«Ελευθέριος Βενιζέλος»: Χάος ξανά στο αεροδρόμιο – Ταλαιπωρία για 266 πτήσεις (Video)

27.09.2025 11:56
aerodromio el venizelos 22- new

Συνεχίζεται και σήμερα (27/9) η ταλαιπωρία για τους επίδοξους επιβάτες στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς υπάρχουν καθυστερήσεις – τόσο σε πτήσεις του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού – διάρκειας 30 ακόμα και 40 λεπτών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, υπάρχουν καθυστερήσεις σε πάνω από 266 πτήσεις. Αυτές, θα συνεχιστούν, όπως φαίνεται, αφού οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας αποφάσισαν τον έλεγχο 28 πτήσεων ανά ώρα και όχι 36 που είχαν καταλήξει να διαχειρίζονται.

Από το πρωί οι ταξιδιώτες πρέπει να επιδείξουν μεγάλη υπομονή στις ουρές που έχουν δημιουργηθεί στο «Ελ. Βενιζέλος» ωστόσο τα νεύρα δεν λείπουν.

Οι καθυστερήσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας καθώς όλο αυτό θα πηγαίνει αλυσιδωτά.

Χθες, αργά το απόγευμα οι καθυστερήσεις έφταναν και τις δύο ώρες και αφορούν πτήσεις τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού.

​Σύμφωνα με ανακοινώσεις αεροπορικών εταιρειών και του ίδιου του αεροδρομίου, που επικαλείται το Orange Press Agency, ο Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) εφαρμόζει περιορισμούς χωρητικότητας στη διαχείριση του εναέριου χώρου, με αποτέλεσμα τη μείωση των διαθέσιμων αφίξεων κατά περίπου 25%.

Το επιβατικό κοινό καλείται να επικοινωνεί με τις αεροπορικές εταιρείες του για ενημέρωση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι περιορισμοί σχετίζονται με συζητήσεις για το νομοσχέδιο μετατροπής της ΥΠΑ σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, καθώς και με θέματα υπερωριών και αποδοχών των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

Διαβάστε επίσης:

«Η ευλογιά μας ξέφυγε – Μέτρα, αλλιώς πάμε σε lockdown»: Εκτίναξη των κρουσμάτων ευλογιάς αιγοπροβάτων (Video)

«Τι με κοιτάς, φύγε να περάσω»: Έτσι ξεκίνησε η αιματηρή συμπλοκή στην Μεταμόρφωση

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση ναρκωτικών – Διακινούσε τεράστιες ποσότητες, είχε κέρδη τουλάχιστον 8 εκάτ. ευρώ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nea_dimokratia_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Φόβος βουλευτών της ΝΔ ότι η υπόθεση Ρούτσι μπορεί να γίνει θρυαλλίδα

pizza-new
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Καλεσμένη σε γάμο παράγγειλε πίτσα στη δεξίωση και έγινε viral στο ΤikTok (Video)

kataigida
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Οι 10 περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

tebi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Δικηγόρος συγγενών εξηγεί τι σημαίνει «εντολή εκταφής» – Τα «επικοινωνιακά νεφελώματα» και το καρφί στον «περιφερόμενο Φλωρίδη» (Video)

ph1
ΕΛΛΑΔΑ

Αρτέμιδα: 9χρονο κοριτσάκι υπέστη ηλεκτροπληξία σε παιδική χαρά από γυμνά καλώδια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
klairi-katsantoni-new
LIFESTYLE

Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι σήμερα η «Ελένη» από το «Ρετιρέ» - Σπάνια δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού (Photos)

linardou-new
LIFESTYLE

Φίνος Φιλμ: Το αφιέρωμα στη Νίκη Λινάρδου - «Άφησε αποτύπωμα βαθύ, αυθεντικό και διαχρονικά συγκινητικό» (Video)

routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

Dakota-Johnson-new
LIFESTYLE

Ντακότα Τζόνσον: «Μαγνήτισε» τα βλέμματα με διάφανο φόρεμα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης (Photos)

panos routsi syntagma- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στο Σύνταγμα: Κατέρρευσε ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.09.2025 13:17
nea_dimokratia_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Φόβος βουλευτών της ΝΔ ότι η υπόθεση Ρούτσι μπορεί να γίνει θρυαλλίδα

pizza-new
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Καλεσμένη σε γάμο παράγγειλε πίτσα στη δεξίωση και έγινε viral στο ΤikTok (Video)

kataigida
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Οι 10 περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

1 / 3