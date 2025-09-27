search
ΕΛΛΑΔΑ

27.09.2025 11:04

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση ναρκωτικών – Διακινούσε τεράστιες ποσότητες, είχε κέρδη τουλάχιστον 8 εκάτ. ευρώ

27.09.2025 11:04
Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανακοίνωσε την εξάρθρωση εγκληματικού δικτύου που διατηρούσε πλήρως εξοπλισμένη φυτεία κάνναβης και διακινούσε τεράστιες ποσότητες ακατέργαστης ινδικής κάνναβης.

Πάνω από 1 τόνο και 161 κιλά κάνναβης, πολεμικό τυφέκιο και πιστόλια κατασχέθηκαν στο πλαίσιο εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης καλλιέργειας και διακίνησης ακατέργαστης κάνναβης σε Αττική και Αρκαδία- 6 συλλήψεις, κατασχέθηκαν επιπλέον 1.640 δενδρύλλια κάνναβης και εγκατάσταση πλήρως εξοπλισμένης φυτείας, με τις παράνομους προσόδους να υπολογίζονται σε τουλάχιστον 8.000.000 ευρώ

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 5 αλλοδαποί, μέλη της οργάνωσης -μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά-, ηλικίας 73, 39, 36, 35 και 34 ετών, στο πλαίσιο επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε προχθές, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025, σε  συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης και με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Δ.Α.Ο.Ε., της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.), καθώς και σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και περί όπλων καθώς και για κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων και άλλων μέσων πληρωμής. Επιπλέον στο πλαίσιο των ερευνών, συνελήφθη 50χρονος αλλοδαπός, καθώς κατελήφθη να κατέχει μαχαίρι και να διαμένει παράνομα στην ελληνική επικράτεια.

Προηγήθηκε έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, από την οποία προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι- μέλη συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση, η οποία δραστηριοποιούνταν κυρίως στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης (φυτεία), καθώς και την περαιτέρω διακίνηση των ποσοτήτων κάνναβης.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι, τα μέλη της οργάνωσης, είχαν αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης (modus operandi) κατά την οποία επέλεγαν απρόσιτα σημεία εγκατάστασης των καλλιεργειών, λάμβαναν μέτρα προφύλαξης και είχαν επαγγελματική υποδομή για την διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης και παραγώγων αυτής, καθώς και κοκαΐνης, κεταμίνης, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης (MDMA) και ναρκωτικών δισκίων «ECSTASY», με σκοπό την αποκόμιση παράνομων προσόδων, που υπολογίζονται σε τουλάχιστον 8.000.000 ευρώ.

Πιο αναλυτικά, προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης είχαν διαρκή δράση, ιεραρχική δομή, καθώς και διακριτούς ρόλους:

  • Ο 39χρονος, ως αρχηγός, είχε αναλάβει –μεταξύ άλλων- τον συντονισμό των ενεργειών των μελών της οργάνωσης, την κάλυψη των αναγκών των καλλιεργειών, τη μεταφορά και τη διακίνηση των ναρκωτικών, την ανεύρεση των πελατών και την παραλαβή των κερδών.
  • Ο 36χρονος ως υπαρχηγός, επέβλεπε τη φυτεία, αναλαμβάνοντας τη μεταφορά εργαλείων, υλικών, εφοδίων και τροφίμων, καθώς και την φύλαξη της φυτείας και την επιστασία των «εργατών» που βρίσκονταν εντός αυτής.
  • Τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης, ήταν επιφορτισμένα –κατά περίπτωση- κυρίως για την ανεύρεση του χώρου αποθήκευσης και φύλαξης των ναρκωτικών (καβάτζα) και μέρους των χρημάτων, την ασφαλή μετακίνηση του αρχηγού της οργάνωσης, καθώς και την απόκρυψη των τηλεφωνικών συσκευών για την επικοινωνία των μελών.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς και δύσβατη δασώδη περιοχή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 1.640 δενδρύλλια κάνναβης,
  • 1 τόνος, 161 κιλά και 161 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
  • 4,3 γραμμάρια κοκαΐνης,
  • 3,5 γραμμάρια κεταμίνης,
  • 10 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης (MDMA),
  • 9 ναρκωτικά δισκία «ECSTASY»,
  • εξοπλισμός για καλλιέργεια των δενδρυλλίων κάνναβης, όπως κόφτης, γάντια, γυαλιά, ποτιστήρι, σκαλιστήρι, σακί με λίπασμα κ.λπ.,
  • 2 πιστόλια,
  • πολεμικό τυφέκιο,
  • χειροβομβίδα,
  • μαχαίρι, γεμιστήρες, 134 φυσίγγια,
  • 4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
  • 3 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,
  • 17 κινητά τηλέφωνα,
  • συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης,
  • 12.250 ευρώ σε εμφανώς πλαστά χαρτονομίσματα και
  • 120 ευρώ, 1.900 Λεκ Αλβανίας, 70 λίρες Αγγλίας, 22 δολάρια Η.Π.Α., 10 δολάρια Καναδά και 20 Ελβετικά φράγκα.

Σημειώνεται ότι, ο 39χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν –μεταξύ άλλων-  για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστείες κατά συναυτουργία και του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, ενώ ο 50χρονος, για εγκληματική οργάνωση, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα, τα ναρκωτικά και περί αλλοδαπών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

