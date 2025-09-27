search
27.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

27.09.2025 09:34

Θεσσαλονίκη: Αμάξι έπεσε πάνω σε βιτρίνα μαγαζιού και έπιασε φωτιά – Γλύτωσε τελευταία στιγμή ο οδηγός (Video)

27.09.2025 09:34
troxaio1

Ατύχημα σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στη Θεσσαλονίκη και πιο συγκεκριμένα στην οδό Αναγεννήσεως, όταν ένας οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, με αποτέλεσμα αυτό να καρφωθεί σε βιτρίνα μαγαζιού και να τυλιχτεί στις φλόγες.

Σύμφωνα με το thesspost, το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες, όταν ο οδηγός προσπάθησε να κάνει όπισθεν και να βγει από το κατάστημα. Ευτυχώς, ο ίδιος γλίτωσε την τελευταία στιγμή, προτού εγκλωβιστεί μέσα.

Στο σημείο επιχείρησαν και δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς.

Αποκοιμήθηκε στο τιμόνι στο οδηγός

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ο ήχος από την πρόσκρουση στο κατάστημα ήταν πολύ δυνατός.

«Έτρεχε πολύ, ήταν λες και το αυτοκίνητο δεν είχε έλεγχο. Κάποια στιγμή ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος, σαν έκρηξη. Βγήκαμε να βοηθήσουμε και σε λίγα λεπτά τυλίχθηκε στις φλόγες το ΙΧ ενώ έκανε όπισθεν από το κατάστημα που καρφώθηκε», αναφέρει στο thesspost κάτοικος της περιοχής, ο οποίος εκτιμά ότι ο οδηγός αποκοιμήθηκε στο τιμόνι.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, με ελαφρά τραύματα ενώ οι ανακριτικές αρχές ήδη συγκεντρώνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες, για τα ακριβή αίτια του σοβαρού ατυχήματος.

