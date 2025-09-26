search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 19:57
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

26.09.2025 19:32

Μαρίσσα Λαιμού: Σήψη δείχνουν τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστή για τον θάνατο της

26.09.2025 19:32
marissa-laimou

Η οικογένεια Λαιμού έλαβε την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή για τα αίτια του θανάτου της 30χρονης Μαρίσσας, που βρέθηκε νεκρή στην οικεία της οικογένειας στο Λονδίνο.

Ο θάνατος της φαίνεται ότι επήλθε από σήψη, που προκλήθηκε από τσίμπημα μολυσμένου εντόμου. Ένα άλλο σενάριο που εξετάζεται είναι να μολύνθηκε από στρεπτόκοκκο Β , με το τραύμα από το τσίμπημα του κουνουπιού να μετατρέπεται σε σημείο λοίμωξης. 

«”Τρέχουν” δύο έρευνες για την Μαρίσσα μας. Η πρώτη είναι το ιατροδικαστικό σκέλος για να μάθουμε από τι έφυγε το κορίτσι μας. Το δεύτερο σκέλος αφορά την εσωτερική έρευνα στο νοσοκομείο με καταθέσεις γιατρών, επανεξέταση ευρημάτων κ.ο.κ. Την υπόθεση πάντως την έχει αναλάβει δικαστικός λειτουργός που στο βρετανικό σύστημα ειδικεύεται στην διερεύνηση ιατρικών θεμάτων όπως ιατρική αμέλεια», δήλωσε το περιβάλλον της οικογένειας Λαιμού στο MEGA.

Υπάρχει ιατρική αμέλεια;

Οι γιατροί του νοσοκομείου της έδωσαν αμοξιλλίνη, αντιβιοτικό φάρμακο που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση μολύνσεων από βακτηρίδια, όπως είναι η ωτίτιδα, η στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα, η πνευμονία, δερματικές μολύνσεις.

Μόλις εντοπιστεί η αιτία θανάτου θα γίνει εσωτερική έρευνα να διαπιστωθεί, αν υπήρξε ιατρική αμέλεια. 

Σε άθλια κατάσταση οι γονείς της

«Οι γονείς της είναι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση. Είναι όλη μέρα στα τηλέφωνα με δικηγόρους και γιατρούς προσπαθώντας να βρουν μια άκρη. Η γιαγιά της από την άλλη που την είχε μεγάλη αδυναμία, θυμάται που της έλεγε “γιαγιά θα σε δω τον Οκτώβρη” και δεν μπορεί να κρατήσει τα δάκρυα της. Έχασαν το κοριτσάκι τους, την λατρεία τους μέσα σε μια μέρα. Από ένα τσίμπημα; Δεν μπορούν να το πιστέψουν», συμπλήρωσε το περιβάλλον της οικογένειας Λαιμού.

