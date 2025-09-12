Πένθος στην οικογένεια Λαιμού: Πέθανε η κόρη του Διαμαντή και της Μπέσσυς, η 28χρονη Μαρίσσα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της 28χρονης κόρης του Διαμαντή και της Μπέσσυς Λαιμού, Μαρίσσας.
Η 28χρονη, που στο παρελθόν φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο, με τον ξαφνικό της θάνατο να έχει προκαλέσει σοκ στην εφοπλιστική οικογένεια.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο Διαμαντής Λαιμός βρισκόταν στην Αθήνα όταν συνέβη το τραγικό περιστατικό, ενώ η Μπέσσυ Λαιμού ήταν στο Μονακό μαζί με τους δίδυμους γιους της για έναν γάμο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, την κοπέλα βρήκε νεκρή στο διαμέρισμα η οικονόμος της.
