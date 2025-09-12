search
ΣΑΒΒΑΤΟ 13.09.2025 00:22
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.09.2025 23:41

Πένθος στην οικογένεια Λαιμού: Πέθανε η κόρη του Διαμαντή και της Μπέσσυς, η 28χρονη Μαρίσσα

12.09.2025 23:41
marissa lemou 88- new

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της 28χρονης κόρης του Διαμαντή και της Μπέσσυς Λαιμού, Μαρίσσας.

Η 28χρονη, που στο παρελθόν φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο, με τον ξαφνικό της θάνατο να έχει προκαλέσει σοκ στην εφοπλιστική οικογένεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Διαμαντής Λαιμός βρισκόταν στην Αθήνα όταν συνέβη το τραγικό περιστατικό, ενώ η Μπέσσυ Λαιμού ήταν στο Μονακό μαζί με τους δίδυμους γιους της για έναν γάμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την κοπέλα βρήκε νεκρή στο διαμέρισμα η οικονόμος της.

Διαβάστε επίσης:

Από το χθες στο σήμερα: Τα πάρκινγκ της Αθήνας αλλάζουν εποχή (Photos)

Τρόμος στα Σεπόλια για 9χρονη: Γυναίκα επιχείρησε να την αρπάξει, την έσυρε με το ΙΧ και την τραυμάτισε – «Έρχεσαι λίγο;»

Αδιανόητο: Έστειλαν καθηγητή στην Τήλο, ενώ είχε διοριστεί στη… Λέρο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ataman 7765- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αποθέωση της FIBA για τον Αταμάν: «Είναι ιδιοφυΐα»

sikago astynomia 998- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σικάγο: Η επιχείρηση «Midway Blitz» του Τραμπ – Αστυνομικός της ICE σκότωσε άνδρα κατά τη διάρκεια απόπειρας σύλληψης

marissa lemou 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος στην οικογένεια Λαιμού: Πέθανε η κόρη του Διαμαντή και της Μπέσσυς, η 28χρονη Μαρίσσα

spanoulis ataman 771- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Πάμε για το χάλκινο» δήλωσε ο Σπανούλης – «Συγγνώμη στους Έλληνες, αλλά ήμασταν καλύτεροι σήμερα» είπε ο Αταμάν

gaza 223- new
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Συνεχίζεται το ισραηλινό σφυροκόπημα, 50 νεκροί μέσα σε μια ημέρα – Αρνούνται να εγκαταλείψουν τη γη τους οι Παλαιστίνιοι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
markos-seferlis-new
LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Μάρκο Σεφερλή - «Έπαιζα στο θέατρο μόνο για σένα, για να σε βλέπω να γελάς»

rama-omilia
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη

Ippokrateio-fakelaki-lymperiadis (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λυμπεριάδης: Καταδικάστηκε στο παρελθόν για φακελάκι ο γιατρός – Εκκρεμεί στο Εφετείο η υπόθεσή του

vamvaki_lasithi_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ασύλληπτη ιδέα από Κρητικούς – Πήραν επιδοτήσεις για βαμβάκι στο… Οροπέδιο Λασιθίου, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος   

spanoulis-vasilis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 13.09.2025 00:12
ataman 7765- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αποθέωση της FIBA για τον Αταμάν: «Είναι ιδιοφυΐα»

sikago astynomia 998- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σικάγο: Η επιχείρηση «Midway Blitz» του Τραμπ – Αστυνομικός της ICE σκότωσε άνδρα κατά τη διάρκεια απόπειρας σύλληψης

marissa lemou 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος στην οικογένεια Λαιμού: Πέθανε η κόρη του Διαμαντή και της Μπέσσυς, η 28χρονη Μαρίσσα

1 / 3